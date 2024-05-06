Євросоюз обрав наглядовий орган, який контролюватиме роботу Telegram

Telegram – це платформа, яка найменше співпрацює з урядами країн

Наглядовий орган стежитиме за тим, як Telegram реагує на поширення незаконного контенту в месенджері

Бельгійський інститут поштових послуг і телекомунікацій (Bipt) стане наглядовим органом, який регулюватиме роботу месенджера Telegram. Про це повідомляє De Standaard.

Як повідомляє видання, інститут стежитиме за тим, як Telegram реагує на поширення незаконного контенту в месенджері, наприклад, на заклики до насильства або нелегальний продаж зброї. У випадку, якщо компанія не реагуватиме на скарги користувачів, регулятор зможе її оштрафувати.

«Це має статися протягом кількох днів з оголошенням у Staatsblad», – заявив прессекретар Bipt Джиммі Смедтс.

Матіас Вермюлен з офісу з прав даних Awo зазначив, що це буде складним завданням.

«Telegram – це платформа, яка найменше співпрацює з урядами, і, порівняно з іншими, додатками тут можливо багато чого», – пояснив він.

Зазначається, що Bipt наразі очікує офіційного призначення як регулятора.

Як повідомляє видання, Бельгія отримала нагляд за Telegram завдяки Європейському закону про цифрові послуги (DSA). Він набув чинності в лютому 2024 року і має на меті надати державам-членам ЄС більший контроль над соціальними мережами та іншими онлайн-сервісами, в тому числі шляхом контролю за тим, як вони самі модерують контент.

Згідно з новими правилами, соціальні медіа також повинні бути представлені в Європі. Telegram, що базується в Дубаї, призначив бельгійську компанію EDSR своїм європейським представником. Це дає юрисдикцію бельгійському телекомунікаційному регулятору Bipt.

Нагадаємо, голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк вважає, що державі варто припинити офіційну комунікацію в Telegram.

Як раніше повідомлялося, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні. Про це заявив Ярослав Юрчишин, депутат від «Голосу» та голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

До слова, компанія Telegram, яка володіє однойменним месенджером, прокоментувала блокування офіційних ботів Головного управління розвідки, Служби безпеки та бота «єВорог» від Мінцифри.