Південна Корея оголосила претензії до Telegram – Reuters

Кілька років тому репутація Telegram у Південній Кореї була зіпсована

У Telegram поширювали фейки сексуального характеру за участю жінок

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив про посилення заходів проти месенджера Telegram. Причиною став скандал із дипфейками сексуального характеру за участю південнокорейських жінок. Про це пише Reuters.

Юн Сок Йоль закликав до ретельного розслідування злочинів сексуального характеру в цифровому середовищі після того, як місцеві ЗМІ повідомили, що в чатах Telegram часто трапляються фейкові відверті зображення і відео за участю південнокорейських жінок.

Комісія зі стандартів зв'язку, державний регулятор ЗМІ, планує провести 28 серпня засідання, щоб обговорити заходи з боротьби з таким контентом і його розповсюджувачами.

«Це експлуатація технологій з опорою на захист анонімності. Це явний кримінальний злочин», – сказав Юн Сок Йоль під час засідання кабінету міністрів, говорячи про соціальні мережі загалом і безпосередньо не згадуючи Telegram.

За перші сім місяців цього року південнокорейська поліція зареєструвала 297 злочинів сексуального характеру, скоєних із використанням дипфейків. Це на 117 більше, ніж минулого року. Більшість обвинувачених були підлітками та людьми віком від 20 років.

Особливого резонансу набув аналіз газети Hankyoreh, яка вивчила канали Telegram, де поширювали фейки за участю студенток університетів, а також учениць середніх і старших класів. Профспілка вчителів і працівників освіти Кореї заявила цього тижня, що їй стало відомо про деякі випадки, коли жертвами подібних маніпуляцій ставали школярі.

Зі свого боку Центр підтримки жертв сексуального насильства в армії повідомив про жінок-військовослужбовців, які постраждали від подібних фейків у чатах Telegram.

Reuters зазначає, що кілька років тому репутація Telegram у Південній Кореї була зіпсована. Це сталося після того, як з'ясувалося, що в чатах програми діяла мережа, яка займалася сексуальним шантажем.

Нагадаємо, російські окупанти та пропагандисти активно використовують Telegram для зв'язку на полі бою в Україні, зокрема вербують людей війну.

Як повідомлялося, французькі спецслужби затримали Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram, у суботу ввечері в аеропорту Ле-Бурже. Дуров прибув з Азербайджану і був заарештований відразу після виходу з приватного літака.

Французькі правоохоронці звинувачують засновника Telegram Павла Дурова, що він відмовлявся співпрацювати для розслідування низки злочинів. За даними французької прокуратури, Дурова звинувачують за 12 статтями.