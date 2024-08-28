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Засновника Telegram Дурова взято під судовий нагляд у Франції

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Засновника Telegram Дурова взято під судовий нагляд у Франції
Павлу Дурову заборонено залишати територію Франції
фото з відкритих джерел

Дурову висунули обвинувачення в шести злочинах

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров звільнений під судовий нагляд у Франції. Про це повідомляє Le Figaro.

Зазначається, що Дурову було висунуто обвинувачення а також його взято під судовий нагляд. Йому заборонено залишати територію Франції. Він також має двічі на тиждень з'являтися в поліції.

Також засновник Telegram має внести заставу в розмірі п'яти мільйонів євро.

Павлу Дурову висунули обвинувачення в шести злочинах. Зокрема йдеться про співучасть у обігу наркотиків, забезпечення незаконних транзакцій, зберігання порноматеріалів, у тому числі з неповнолітніми, шахрайство, надання криптологічних послуг та відмову надати на запит уповноважених органів необхідну інформацію або документи.

Згідно з перерахованими звинуваченнями співзасновнику Telegram може загрожувати від 10 років в'язниці.

Раніше засновника Telegram Павла Дурова звільнили з-під варти після арешту в суботу, 24 серпня. Майже після чотирьох днів тримання під вартою в поліції Дурова було передано правосуддю. Суддя припинив його утримання після першого допиту та потенційного висунення звинувачень. Далі його очікують первинний допит та розгляд обвинувачень.

Нагадаємо, Дурова затримали спецслужби Франції у паризькому аеропорту Ле Бурже. Бізнесмен прибув до країни Азербайджану. Його було оголошено у міжнародний розшук незадовго до приземлення борту. Бізнесмена звинуватили у відмові від співпраці з питань кібер- та фінансових злочинів у Telegram. 

За даними французької прокуратури, Дурова звинувачують за 12 статтями. Також, за словами представника поліції, справу Дурова розслідують національний підрозділ боротьби з кіберзлочинністю та національне управління боротьби з шахрайством. Він все ще перебуває під вартою.

До слова, у 2018 році президент Франції Еманюель Макрон зустрічався із засновником Telegram Павлом Дуровим за ланчем. Під час зустрічі лідер Франції пропонував бізнесмену перенести штаб-квартиру месенджера до Парижа.

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Теги: Франція Telegram розшук Павло Дуров

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