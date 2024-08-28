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Микола Княжицький Народний депутат України

Правда про Telegram, яку знає кожен українець

glavcom.ua
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«Проблема платформи Telegram в тому, що вона закрита, небезпечна, ігнорує законодавство і пов’язана з державою-агресором»
фото з відкритих джерел

«Показово, що російська влада на вторгнення в курську область реагувала набагато млявіше ніж на арешт власника Telegram»

Російські війська все роблять через Telegram. Це не лише заголовок сьогоднішньої статті в Politico, але банальна правда, відома кожному українцю. Через Telegram координують удари по нашій інфраструктурі. Через Telegram вербують тих хто підпалюють автівки військових в українському тилу. По суті всі ми, хто сидить сьогодні без світла після вчорашнього масованого обстрілу, повинні «завдячувати» цій платформі.

А ще на цій платформі ми маємо канали Президента України та Прем’єр-міністра, та канали терористичних організацій типу Ісламської держави. В Telegram є офіційний порадник для українських біженців, та канали для трафіку наркотиків по всій Європі. Через нього Мінцифри організовує чатботи з даними державних реєстрів, а російське ГРУ організовує диверсії та теракти по по всій Європі.

Показово, що російська влада на вторгнення в курську область реагувала набагато млявіше ніж на арешт власника Telegram. Країна, в якій заблоковані фейсбук, інстаграм, твіттер, і навіть тікток, який працює з обмеженнями, раптом стає найбільшим борцем за свободу слова. Лише як зайшла мова про платформу зв’язку для російських силовиків та диверсантів.

Проблема платформи Telegram в тому, що вона закрита, небезпечна, ігнорує законодавство і пов’язана з державою-агресором. І одночасно з цим наша держава багато робить для її промоції та створення у користувачів враження звичайної, безпечної легальної платформи. Що звісно, не відповідає дійсності.

Щоб це змінити мною з колегами депутатами багато місяців тому зареєстрований законопроект. Ми пропонуємо законодавчо встановити прості і прозорі правила діяльності цієї платформи. А у випадку, якщо вона їх ігноруватиме, законопроект заборонить всі публічні комунікації державних органів через цю платформу. І якщо держава не зможе протидіяти порушенням на платформі, то принаймні припинить її популяризувати.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: арешт Telegram Павло Дуров

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Микола Княжицький

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