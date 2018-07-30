Канада у вогні: рятувальники не можуть приборкати десятки лісових пожеж



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Лісова пожежа у Канаді

Через вітряну погоду пожежникам не вдається зупинити поширення вогню

У канадській провінції Онтаріо горить 39 лісових пожеж, з яких 12 досі не вдається взяти під контроль.

Про це повідомили у міністерстві природних ресурсів та лісництва Онтаріо.

Більшість пожеж горять у малозаселених районах, але одна з них, поблизу містечка Перрі Саунд, все ж зумовила евакуацію місцевого населення. За інформацією рятувальників, площа цієї пожежі вже досягла 82 км кв. Це більше чим, наприклад, площа Тернополя. Через вітряну погоду пожежникам не вдається зупинити поширення вогню, незважаючи на безперервну роботу.

Аби підтримати колег, до Онтаріо прилетіли кілька підрозділів пожежників із інших провінцій, а також з Мексики й США.

Наразі жертв серед цивільного населення вдалося уникнути, однак при виконанні своїх обов’язків загинув один вогнеборець із провінції Альберта. Обставини його смерті поки не розкриваються.

Загалом же з початку року пожежами було знищено близько 190 тис га лісів в Онтаріо, що на 75% більше, ніж за такий самий час минулого року. Причиною такого різкого зростання стала тривала посушлива й незвично спекотна погода, що панувала на півдні Канади.

Раніше повідомлялося, що у Канаді вирують понад 60 лісових пожеж.

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