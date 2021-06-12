Велика Британія 12 червня святкує День народження королеви – за традицією це може бути одна з субот червня

Титул від Єлизавети II отримав професор Оксфордського університету Ендрю Поллард

Королева Великої Британії Єлизавета II посвятила у лицарі розробників вакцини від коронавірусу AstraZeneca. Про це повідомляє «Голос Америки».

Титул від Єлизавети II отримав професор Оксфордського університету Ендрю Поллард. Крім того, відзначені дві жінки: науковий співробітник Сара Гілберт і керівник робочої групи з вакцин Кейт Бінгем.

Вони отримали звання кавалерственних дам – це жіночий аналог лицарського титулу.

Велика Британія 12 червня святкує День народження королеви – за традицією це може бути одна з субот червня. Єлизавета II вибрала цей день для посвяти у лицарі і присудження нагород за вагомий внесок у боротьбу з пандемією. У списку нагороджених, серед інших, присутні благодійники та працівники соціальної сфери –загалом 1129 осіб.

AstraZeneca – одна з чотирьох вакцин від Covid-19, схвалених в ЄС. За даними розробника, ефективність препарату проти коронавірусу складає 79%.

До слова, Єлизавета ІІ розсмішила лідерів G7 під час фотосесії.