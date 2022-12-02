Скандал довкола «Дождя»: Латвія покарала телеканал за історію з військовими РФ

Телеканал показав на мапі окупований Крим як частину Росії та назвав російську армію «нашою армією»

Латвії оштрафувала російський телеканал «Дождь» на 10 тис. євро

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс вважає, що російський телеканал «Дождь» має переїхати назад у Росію. Пабрікс відреагував на скандал довкола заяви одного з ведучих телеканалу, головного редактора Тихона Дзядко.

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«Я вважаю, що «Дождь «повинен їхати працювати в Росію. Потрібно анулювати його вид на проживання. Чаша терпіння переповнена», – написав міністр оборони Латвії у Твіттері.

Потім він додав, що «процес вже пішов»

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Національна рада з електронних ЗМІ Латвії оштрафувала російський телеканал «Дождь» на 10 тис. євро. Про це пише Delfi з посиланням на голову ради Іварса Аболіньша.

Телеканал показав на мапі окупований Крим як частину Росії та назвав російську армію «нашою армією».

За передачу проти «Дождя» порушили справу про адміністративне правопорушення.

Керівник Національної ради з електронних ЗМІ наголосив, що за три серйозні порушення рада має право відкликати ліцензію на мовлення каналу. Ця справа – друге серйозне порушення за останні місяці.

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У серпні Державна трудова інспекція заявила, що перевірятиме відповідність віз співробітників «Дождя» закону про працю, згідно з яким громадяни третіх країн можуть бути прийняті на роботу лише у тому випадку, якщо вони мають посвідку на проживання з відміткою про право на працевлаштування. Якщо вони не мають такої візи, роботодавець не має права їх наймати.

Про перевірку інспекція повідомила після отримання інформації про те, що співробітники «Дождя» працюють у Латвії за туристичними, а не робочими візами.

Як повідомляв ІМІ, ведучий російського телеканалу «Дождь» в ефірі висловив сподівання, що редакції вдається допомагати російській армії.

Після того, як уривок з ефіру поширився мережею, головний редактор телеканалу Тихон Дзядко повідомив, що цей уривок вилучили з ефіру. «Ця фраза створює відчуття у глядача, що телеканал «Дождь» займається наданням допомоги армії РФ. У зв'язку з цим важливо зазначити таке: Телеканал «Дождь» не займався, не займається і не займатиметься допомогою з оснащенням російської армії – на фронті чи за його межами. Поштова скринька [email protected] створена для збору особистих свідчень про злочини російської армії в Україні та порушення при проведенні злочинної та безглуздої мобілізації в Російській Федерації.

Поширення інформації про це необхідно для усвідомлення широкою аудиторією злочинного характеру дій російського керівництва, починаючи з 24 лютого 2022 року. Правду про злочинну та підлу війну повинні знати всі російські громадяни, включаючи військовослужбовців та мобілізованих», – написав Дзядко.

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«Дождь» – це російський телеканал, який називає себе незалежним міжнародним російськомовним мовником, базується в Латвії. У Росії офіційно перебуває в переліку «іноземних агентів». Канал веде мовлення з Риги з липня 2022 року. Після початку вторгнення в Україну мовлення з російської території було призупинено.

Як раніше повідомлялося, головний редактор каналу «Дождь» Тихон Дзядко покинув Росію через погрози.