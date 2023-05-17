Каннський кінофестиваль стартував віршем української поетеси: зворушливе відео

Французька акторка Катрін Денев зачитала вірш Лесі Українки на знак солідарності з українським народом

На Лазурному узбережжі стартував 76-й Каннський кінофестиваль. На церемонії відкриття французька кіноакторка Катрін Денев зачитала вірш української поетеси Лесі Українки під назвою «Надія».

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Діва декламувала вірш французькою, ледь стримуючи сльози, а коли завершила, – глядачі вибухнули оплесками.

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Також під час виступу Денев зазначила, що в неї болить серце за Україну.

Цікаво, що напередодні відкриття Каннського кінофестивалю керівник Офісу президента Андрій Єрмак натякнув на цю подію ребусом у своєму Twitter. Він опублікував чорно-білий постер Каннського кінофестивалю, на якому була зображена Катрін Денев.

«Невеличкий тизер», – підписав фото Єрмак, а також додав смайл кінокамери і французького й українського прапорів.

Невеличкий тизер:🇫🇷🇺🇦 📽 pic.twitter.com/zPMCN2lk8z Будь ласка, читайте текст після реклами May 16, 2023

Нагадаємо, що Катрін Денев після початку повномасштабної війни Росії проти нашої держави у 2022 році вже не раз проявляла підтримку України. На Венеційському кінофестивалі акторка з'явилася з синьо-жовтим прапором на сорочці та зазначила, що її розум і душа – з Україною. Крім того, 14 березня 2023 року на знак солідарності з українцями Катрін Денев в етері каналу TV5 Monde зачитала вірш «Надія» Лесі Українки у перекладі французькою.

Зазначимо, що цьогоріч Каннський кінофестиваль проходить із 16 до 27 травня. Відкрила його історична драма «Фаворитка», одну з головних ролей у якій зіграв Джонні Депп.