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Капсула Nasa зі зразком небезпечного астероїда повернулася на Землю

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Капсула Nasa зі зразком небезпечного астероїда повернулася на Землю
Місія Nasa привезла не Землю зразки «небезпечного» астероїда
фото з відкритих джерел

Капсула зі зразками ґрунту астероїда Бенну приземлилася в американському штаті Юта

Зонд Osiris-Rex Nasa зі зразком астероїда Бенну приземлився на військовому полігоні для випробувань і тренувань у штаті Юта. Це вперше, коли Сполучені Штати доставили каміння та пил з астероїда на Землю. Про це йдеться на сайті Nasa.

Зазначається, що спеціаліст із боєприпасів ВПС США був першою людиною, яка прибула на місце. Його завданням було виявити й очистити територію навколо капсули від можливих боєприпасів, що залишилися після військових навчань.

Він також позначив безпечний шлях підходу маленькими прапорцями для членів команди Nasa, які працюватимуть із капсулою та навколо неї.

Наступною до капсули підійшла інженерка компанії Lockheed Martin, яка оглянула її стан і виміряла рівень газу навколо капсули. Жінка надягла термостійкі рукавички на той випадок, якби капсула досі залишалася гарячою від взаємодії з атмосферою, і протигаз, якщо батарея капсули була пошкоджена та виділила шкідливі гази, як-от діоксид сірки.

Щоб захистити зразок від можливого забруднення, інженери Lockheed Martin закріпили кришки над вентиляційними отворами капсули, призначені для пропускання повітря через фільтр, щоб регулювати тиск усередині неї під час подорожі до космосу й назад через земну атмосферу. Інженерка також накрила бак, де зберігалися парашути.

Далі зонд перевезли на військову базу.

Зазначимо, астероїд Бенну виявили в 1999 році. Дослідники вважають, що Бенну є древнім кам’яновугільним чи вуглецевим астероїдом. А це означає, що в його породі збереглися частини хімічних елементів, які існували 4,5 млрд років тому під час зародження планет і Сонця. Науковці переконані, що вивчення зразків з астероїда дозволить краще зрозуміти зародження Сонячної системи.

Зонд Osiris-Rex уперше наблизився до об’єкта у 2018 році. Спостереження за допомогою телескопів і радіолокаторів показували те, що поверхня астероїда, найімовірніше, має піщану структуру. Але знімки зонда засвідчили, що замість піску астероїд завалений камінням.

Згодом дослідники помітили, що час до часу від астероїда відколюється шматок каміння, що ставило під загрозу місію зі збирання зразків. Але вчені знайшли дві безпечні ділянки, на які зонд може приземлитися й відлетіти. Їх і використовують у місії.

Нарешті у 2022 році зонд Nasa за декілька секунд зібрав зразки ґрунту з астероїда Бенну.

Нагадаємо, що астероїд Бенну в найближчі 150 років не зіткнеться з нашою планетою, хоча пройде відносно близько до Землі

Теги: NASA космос астероїд

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