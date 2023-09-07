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До Землі наближаються одразу пʼять величезних астероїдів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
До Землі наближаються одразу пʼять величезних астероїдів
Жоден з астероїдів, які незабаром пролетять повз Землю, не має становити загрози для планети
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Найбільші астероїди пролетять повз Землю 8 і 10 вересня

До Землі наближаються одразу пʼять великих астероїдів. Вони пролетять повз планету між 6 і 10 вересня. Про це повідомляє NASA Asteroid Watch.

Одне з небесних тіл – розміром з будинок. Ще два астероїди – завбільшки з літак, інші два – з автобус.

Астероїд під назвою JA5 розміром із будинок наблизився до Землі першим – він пройшов повз планету 6 вересня на відстані 5,1 млн кілометрів від Землі. Уперше тіло розміром у 18 метрів спостерігали в 2021 році. 

Ще три астероїди пролетять поблизу Землі 8 вересня. Один з них називається QC5, його порівнюють з літаком – він матиме розмір близько 25 метрів і пролетить на відстані понад 4 млн км від планети. Уперше його спостерігали у 2023 році.

Інше небесне тіло, назване GE, розміром приблизно з автобус (8 метрів) вперше помітили в 2020 році. Воно пролетить на відстані у понад 5,7 млн кілометрів від Землі.

Того ж дня повз планету пролетить третій астероїд, який порівнюють за розміром з автобусом (12 метрів), має назву RG. Його виявили у 2023 році. За даними вчених, він пролетить на відстані 1,65 млн кілометрів від Землі.

Ще один великий астероїд розміром з літак має назву QE8. Він пролетить повз Землю 10 вересня. Вперше це тіло виявили у 2023 році. Його розмір становить приблизно 52 метри. Він підлетить до Землі найближче – астероїд пролетить на відстані 1,52 млн кілометрів.

Жоден з астероїдів не має становити загрози для планети. 

Нагадаємо, Індія відправила місію до Сонця. План Індії полягає в тому, щоб запустити космічну обсерваторію для спостереження за найближчою до нас зіркою та вивчення особливостей космічної погоди, як-от сонячний вітер.

Теги: космос астероїд Планета Земля

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