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Рідкісний блакитний супермісяць зійде над Землею: де та коли можна побачити

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Рідкісний блакитний супермісяць зійде над Землею: де та коли можна побачити
Попри назву, «блакитний Місяць» насправді не світить блакиттю
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Наступну блакитну повню ми зможемо побачити лише в травні 2026 року

У ніч на 31 серпня мешканці Землі можуть спостерігати за особливим явищем – повним супермісяцем. Разом із ним в останній літній день також можна побачити появу дуже яскравого Сатурна, повідомляє Space. 

Цього разу відстань між Землею та Місяцем становитиме приблизно 357 тис. км. Це досить близько, щоб наш природній супутник виглядав на 7% більшим, ніж зазвичай. У цей час стає на 15% світлішим, а тому це буде найяскравіший момент цьогорічних ночей останніх двох місяців літа. 

Блакитна повня стається раз на два-три роки. Наступну ми зможемо побачити в ніч на 31 травня 2026 року.

Момент повного місяця визначається тоді, коли він знаходиться навпроти сонця. За даними NASA, для Блакитного Місяця цей відрив від Сонця на 180 градусів відбудеться 31 серпня приблизно о 04:36 (за київським часом), і саме тоді він буде найбільшим і найяскравішим. Спостерігати Блакитний Місяць можна буде неозброєним оком, але щоб краще роздивитись варто скористатися біноклем чи телескопом.

Повний місяць на небі супроводжуватиме яскравий Сатурн. У ніч з 30 на 31 серпня 2023 року зійде Юпітер, а ближче до світанку можна буде спостерігати Венеру.

Супермісяць – це явище, коли повний Місяць, рухаючись своєю еліптичною орбітою, зближується з Землею, досягаючи точки, відомої як перигей. Різні джерела встановлюють різні порогові числа для визначення, коли наш супутник стає супермісяцем. Тому що місячна орбіта постійно змінюється. Під час різних перигеїв він може бути ближче або далі від Землі.

Нагадаємо, що індійська організація космічних досліджень і розробок (ISRO) показала перше фото Місяця, яке було зроблене після успішної посадки місії Chandrayaan-3 на супутник Землі. Фахівці вивчатимуть поверхню Місяця та шукатимуть воду протягом одного місячного дня (приблизно 14 земних днів).

Теги: космос Місяць

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