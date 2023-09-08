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Японія зробила новий крок для дослідження космосу

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Японія зробила новий крок для дослідження космосу
Запуск ракети з Космічного центру Танегасіма, Японія, 7 вересня 2023 р.
фото: JAXA

Японія запустила в космос рентгенівський телескоп та місячний модуль

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) запустило в космос рентгенівську обсерваторію XRISM і місячний модуль SLIM. Обсерваторія займатиметься вивченням галактик, нейтронних зірок і чорних дірок, а місячний модуль має продемонструвати можливість високоточної посадки на Місяць у 2024 році. Про це повідомили на сайті Японського агентства аерокосмічних досліджень.

Рентгенівська обсерваторія XRISM стала для Японії заміною обсерваторій Suzaku та Hitomi, які вже вийшли з ладу. Діаметр телескопа складає 45 сантиметрів, він оснащений спектрометром Resolve і камерою Xtend. Обсерваторія вестиме спостереження в м'якому рентгенівському діапазоні й займеться дослідженнями скупчень галактик, структури плазми, що оточує компактні об'єкти в зіркових системах та активних галактиках, а також складу внутрішньогалактичного середовища.

Модуль SLIM має дві камери, ретрорефлектор і невеликі зонди, що відокремлюються. Завдання у модуля два – протестувати технологію високоточної посадки на Місяць з похибкою не більш як 100 метрів, а також – випробувати систему навігації, засновану на аналізі знімків у режимі реального часу.

Японське агентство має намір навчитися створювати невеликі, але ефективні міжпланетні дослідницькі апарати. Очікується, що висадка модуля на Місяць відбудеться у 2024 році. Тривалий переліт до Місяця, який займе 4-6 місяців, пов'язаний із траєкторією польоту, що дозволяє заощаджувати паливо.

Старт двох апаратів – SLIM та XRISM – переносився двічі. Третя спроба, що відбулася 7 вересня виявилася успішною. У космос апарати були виведені ракетою-носієм H-IIA, оснащеною двома твердопаливними прискорювачами. Ракета стартувала з Космічного центру Танегасіма.

Нагадаємо, що нещодавно Індія завершила досліджувальну місію на Місяці. Місяцехід успішно пройшов понад 100 метрів по поверхні Місяця, підтвердивши наявність там сірки, заліза, кисню та інших елементів.

Теги: космос Японія Місяць

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