Японія зробила новий крок для дослідження космосу

Японія запустила в космос рентгенівський телескоп та місячний модуль

Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) запустило в космос рентгенівську обсерваторію XRISM і місячний модуль SLIM. Обсерваторія займатиметься вивченням галактик, нейтронних зірок і чорних дірок, а місячний модуль має продемонструвати можливість високоточної посадки на Місяць у 2024 році. Про це повідомили на сайті Японського агентства аерокосмічних досліджень.

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Рентгенівська обсерваторія XRISM стала для Японії заміною обсерваторій Suzaku та Hitomi, які вже вийшли з ладу. Діаметр телескопа складає 45 сантиметрів, він оснащений спектрометром Resolve і камерою Xtend. Обсерваторія вестиме спостереження в м'якому рентгенівському діапазоні й займеться дослідженнями скупчень галактик, структури плазми, що оточує компактні об'єкти в зіркових системах та активних галактиках, а також складу внутрішньогалактичного середовища.

Модуль SLIM має дві камери, ретрорефлектор і невеликі зонди, що відокремлюються. Завдання у модуля два – протестувати технологію високоточної посадки на Місяць з похибкою не більш як 100 метрів, а також – випробувати систему навігації, засновану на аналізі знімків у режимі реального часу.

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Японське агентство має намір навчитися створювати невеликі, але ефективні міжпланетні дослідницькі апарати. Очікується, що висадка модуля на Місяць відбудеться у 2024 році. Тривалий переліт до Місяця, який займе 4-6 місяців, пов'язаний із траєкторією польоту, що дозволяє заощаджувати паливо.

Старт двох апаратів – SLIM та XRISM – переносився двічі. Третя спроба, що відбулася 7 вересня виявилася успішною. У космос апарати були виведені ракетою-носієм H-IIA, оснащеною двома твердопаливними прискорювачами. Ракета стартувала з Космічного центру Танегасіма.

Нагадаємо, що нещодавно Індія завершила досліджувальну місію на Місяці. Місяцехід успішно пройшов понад 100 метрів по поверхні Місяця, підтвердивши наявність там сірки, заліза, кисню та інших елементів.