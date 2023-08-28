Цього тижня над Землею зійде блакитний супермісяць

30 серпня Місяць буде знаходитися на відстані 222 043 миль, що робить його найяскравішим місяцем року

У середу, 30 серпня, на небі з'явиться повний, яскравий Місяць. Поки експерти сперечаються щодо точного визначення супермісяця, проте цей останній повний місяць літа відповідає всім критеріям. Про це повідомило видання ScienceAlert.

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Загалом, Місяць є супермісяцем, коли він досягає найближчої до Землі точки на своїй орбіті, відомої як перигей. На відстані близько 226 тис. миль від нашої планети Місяць виглядає приблизно на 7% більшим, ніж звичайний повний місяць, хоча ви можете не помітити різниці.

За даними астрофізика НАСА у відставці Фреда Еспенака, який розрахував відстань до супермісяця до 2100 року, він буде знаходитися на відстані 222 043 миль, що робить його найяскравішим місяцем року.

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Супермісяць – це астрономічне явище, яке відбувається при збігу повного місяця або молодика з перигеєм – моментом найбільшого зближення Місяця і Землі. Це відбувається внаслідок еліптичної орбіти, по якій Місяць обертається навколо нашої планети. Завдяки цьому явищу із Землі можна бачити більший розмір місячного диска, ніж завжди. Подібні ефекти також можуть бути оптичними явищами. Попри назву, «блакитний Місяць» насправді не світить блакиттю.

Нагадаємо, із 3 по 4 липня на небі спостерігався перший цьогоріч Грозовий супермісяць.