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Після смертоносної повені Непал опинився перед новою загрозою

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Після смертоносної повені Непал опинився перед новою загрозою
Пошкоджені будинки в непальському районі Нувакот
фото: AP

У Гімалаях після обвалу льодовика утворилося небезпечне озеро

У Непалі після руйнівної повені оголосили нове попередження через загрозу повторного підтоплення. У річці Бхоте-Коші знову зафіксували підвищення рівня води. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky News та МЗС України.

28 серпня влада Непалу оголосила термінове попередження через різке підвищення рівня води та загрозу прориву новоутвореного завального озера у прикордонній зоні. Через небезпеку пошуково-рятувальні роботи на окремих ділянках тимчасово призупинили, а рятувальників і техніку відводять у безпечні місця.

Після першого обвалу льодовика та зсуву уламки й нові зсуви перекрили русла кількох річок, унаслідок чого утворилися озера. Влада Непалу й Тибету побоюється, що природні загати можуть прорватися, а накопичена вода – знову хлинути вниз за течією до населених районів.

За даними AP, одну з найбільших загроз становить новоутворене завальне озеро в Гімалаях. Воно розташоване на висоті близько 2950 м, приблизно на кілометр вище за постраждалий прикордонний пункт Гіронг.

У водоймі накопичилося кілька мільйонів кубометрів води – обсяг, еквівалентний приблизно 1200 олімпійським басейнам. За словами науковців, вода з новоутвореного озера вже почала витікати.

Вчені вважають, що можлива нова паводкова хвиля навряд чи буде настільки ж руйнівною, як перша, однак закликають серйозно поставитися до попередження.

Нагадаємо, руйнівна повінь накрила північ Непалу 26 серпня. За попередніми висновками науковців, катастрофу міг спричинити обвал високогірного льодовика, який викликав потужний селевий потік.

Удар був настільки сильним, що сейсмічні коливання спочатку помилково сприйняли за землетрус магнітудою 5,2. Потоки води, льоду, каміння та бруду знищували будинки, дороги й мости.

Вчені попереджають, що через глобальне потепління, танення льодовиків і деградацію вічної мерзлоти подібні катастрофи у високогірних районах Гімалаїв можуть ставати частішими.

За останніми даними влади Непалу, кількість загиблих зросла до 579 людей. Раніше повідомлялося про 1924 зниклих безвісти у Непалі, а китайські державні ЗМІ – ще про 558 зниклих у Тибеті. 

Внаслідок масштабної повені та зсуву ґрунту в непальському окрузі Расува втрачено зв'язок із 62 громадянами України, це інформація станом на 16:30 28 серпня. Українські дипломати перебувають у Непалі та беруть участь у координації пошуку зниклих. 

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Теги: стихійні лиха смерть Індія Непал повінь

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