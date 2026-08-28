Руйнівна повінь у Непалі: кількість загиблих та зниклих безвісти українців зросла

Зруйнований міст та пошкоджені будинки після раптових повеней та зсуву ґрунту в Девігаті, округ Нувакот

За оцінками Червоного Хреста, від катастрофи постраждало понад 90 тис. осіб.

У п’ятницю Непал і Китай відновили рятувальні роботи в постраждалих від повені районах Гімалаїв після того, як ризик переповнення озера знизився. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

У середу внаслідок обвалу льодовика по гірських річкових системах Гімалаїв прокотився величезний потік каміння, льоду, бруду та уламків, внаслідок чого загинуло щонайменше 579 осіб у Непалі та п’ятеро – у китайському Тибеті.

Кількість зниклих безвісти в Непалі майже подвоїлася і становить 1 924 особи. У тибетському повіті Гіронг зникли безвісти щонайменше 558 осіб, серед яких 260 іноземців. За оцінками Червоного Хреста, від катастрофи постраждало понад 90 тис. осіб.

Повінь призвела до утворення озера, яке в п’ятницю почало виходити з берегів і заливати річки Ленде-Хола та Трішулі. Це викликало паніку та спонукало владу Непалу оголосити попередження, через що рятувальні операції було призупинено приблизно на три години.

До того ж кількість громадян України, які вважаються зниклими безвісти внаслідок повені і зсувів у Непалі збільшилася до 62.

Нагадаємо, вранці 26 серпня руйнівна повінь накрила район Расува на північ від столиці Непалу Катманду. Потоки води й бруду змивали будинки, дороги та мости, а також пошкодили енергетичну інфраструктуру.

Як повідомлялося, за даними МЗС, наразі немає зв'язку з понад 50 громадянами України. Українські консули контактують із місцевою владою, яка координує рятувальні операції, та працюють над пошуком і евакуацією українців. Перевіреної інформації про громадян України серед загиблих або постраждалих немає.

До слова, катастрофічну повінь у Непалі, імовірно, спричинив обвал льодовика високо в Гімалаях. Величезна маса льоду обрушилася в долину та могла сформувати потужний потік води, каміння й бруду. Науковці попереджають, що через глобальне потепління та прискорене танення льодовиків подібні катастрофи в майбутньому можуть відбуватися частіше.