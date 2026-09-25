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Катастрофа в Непалі: доля 56 українців залишається невідомою

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Катастрофа в Непалі: доля 56 українців залишається невідомою
Масштабна повінь сталася вранці 26 серпня у гірському районі Расува на півночі Непалу
фото: Reuters

Справа перебуває на особливому контролі в МЗС

Міністерство закордонних справ України не має підтвердженої інформації про загиблих українців внаслідок повені у Непалі. Зниклими безвісти вважаються 56 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Міністерство зазначило, що станом на 25 вересня офіційна кількість зниклих громадян України становить 56 осіб. Інформація про підтверджених загиблих або поранених українців не оприлюднена. Посольство України в КНР продовжує процес передачі ДНК-даних родин зниклих громадян китайській стороні.

МЗС додало, що статистика залишається незмінною: 1451 людина загинула, 6150 – вважаються зниклими безвісти. За повідомленням китайської сторони, підтверджено загибель 43 людей, 519 вважаються зниклими безвісти (серед них 261 іноземець із 23 країн).

Міністерство додало, що за фактами зникнення безвісти громадян України внаслідок стихійного лиха розпочато досудове розслідування у відповідних кримінальних провадженнях щодо 49 осіб та вжито необхідних заходів. Ситуація залишається складною через масштаби руйнувань. Українські дипломати вживають заходів для розшуку та ідентифікації 56 громадян України. Справа перебуває на особливому контролі.

Нагадаємо, масштабні повені та зсуви сталися 26 серпня після обвалу льодовика в Гімалаях. Потужний потік води, каміння та бруду накрив населені пункти на території Непалу та китайського Тибету. Спочатку повідомлялося про сотні жертв, однак із відновленням зв'язку та доступу до віддалених районів кількість загиблих почала стрімко зростати.

До слова, 5 вересня рятувальники дістали живими з тунелю гідроелектростанції у Непалі двох робітників, які провели під землею дев'ять днів після масштабної повені. Одним із врятованих був механік Санджай Сах.

До того ж 30-річний непалець Санджай Сах провів дев'ять днів у затопленому тунелі гідроелектростанції після руйнівної повені. Увесь цей час чоловік залишався без їжі та майже постійно перебував у темряві, доки його не знайшли рятувальники. 

Теги: стихійні лиха Непал повінь українці за кордоном

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