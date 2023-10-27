ХАМАС вдарив по Тель-Авіву. Ракета влучила у житловий будинок (відео)
Унаслідок удару четверо людей отримали поранення
Сьогодні, 27 жовтня, в Ізраїлі місто Тель-Авів зазнало ракетної атаки ХАМАСу. Під час удару одна ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок. Четверо людей зазнали поранень. Про це повідомляє The Times Of Israel.
За даними ізраїльської служби порятунку (Magen David Adom), внаслідок удару двоє чоловіків отримали поранення середньої тяжкості, а ще двоє людей – легкі травми через вдихання диму. Відповідальність за напад взяло на себе угруповання ХАМАС.
Нагадаємо, Ізраїль закликав Росію негайно вигнати лідерів ХАМАСу з Москви.
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