Іран провів випробування власного дрона-винищувача

Іран провів випробування дрона-винищувача, який здатен запускати ракети повітря-повітря, повідомляє Defense Express.

Доказом успішного випробування є відео, на якому відпрацьований БПЛА Karrar з ракетою AD-08 від зенітного ракетного комплексу ближньої дії Majid збив повітряну ціль у вигляді іншого дрона.

Кадри демонструють, що пусковий контейнер від ЗРК встановлений «як є», а пошук цілі відбувається через телевізійний канал курсової камери. Оператор повинен наблизитись до цілі та дочекатися, поки інфрачервона головка самонаведення ракети захопить ціль, після чого здійснити пуск.

У публікації говориться, що іранський БПЛА Karrar є доволі старим дроном – перший запуск здійснили ще у 2009 році. Розробка базується на американському дроні MQM-107 Streaker, який Іран отримав до революції 1979 року. Безпілотник оснащується турбореактивним двигуном та здатен долати відстань до 400 км (для ударної версії) та 1000 км (для розвідувальної версії).

Iran is testing UAVs with air-to-air missiles.



The use of the Majid missile with a range of 8-10 km against air targets from the Karrar UAV. pic.twitter.com/ZUgfKlMXnn