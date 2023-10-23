Іран провів випробування власного дрона-винищувача

БПЛА Karrar, на який встановили ракету, є доволі старим – його вперше запустили ще у 2009 році

Пуск з безпілотника підвищує дальність польоту ракети у кілька разів

Іран провів випробування дрона-винищувача, який здатен запускати ракети повітря-повітря, повідомляє Defense Express.

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Доказом успішного випробування є відео, на якому відпрацьований БПЛА Karrar з ракетою AD-08 від зенітного ракетного комплексу ближньої дії Majid збив повітряну ціль у вигляді іншого дрона.

Кадри демонструють, що пусковий контейнер від ЗРК встановлений «як є», а пошук цілі відбувається через телевізійний канал курсової камери. Оператор повинен наблизитись до цілі та дочекатися, поки інфрачервона головка самонаведення ракети захопить ціль, після чого здійснити пуск.

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У публікації говориться, що іранський БПЛА Karrar є доволі старим дроном – перший запуск здійснили ще у 2009 році. Розробка базується на американському дроні MQM-107 Streaker, який Іран отримав до революції 1979 року. Безпілотник оснащується турбореактивним двигуном та здатен долати відстань до 400 км (для ударної версії) та 1000 км (для розвідувальної версії).

Iran is testing UAVs with air-to-air missiles.



The use of the Majid missile with a range of 8-10 km against air targets from the Karrar UAV. pic.twitter.com/ZUgfKlMXnn — Clash Report (@clashreport) October 22, 2023

ЗРК Majid вперше офіційно продемонстровали у січні минулого року. Автори публікації припускають, що на дрон згодом також перенесуть і оптико-прицільну станцію комплексу, яка складається з денної та тепловізійної камери.

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Заявлена дальність ЗРК Majid складає 8 км (висотність цілі до 6 км), але у випадку її пуску з безпілотника це значення може збільшитись у 2-3 рази. Завдяки силовій установці дрон має крейсерську швидкість у 700 км/год та максимальну до 900 км/год, що дає можливість використовувати його у якості дрона-винищувача.

Нагадаємо, російські загарбники модернізували свої ударні дрони «Ланцет» і збільшили дальність їх польоту на кілька десятків км. Спікерка Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти продовжують удосконалювати свої безпілотники і бойові дії все частіше переходять у повітря.