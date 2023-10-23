Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Іран провів випробування власного дрона-винищувача

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Іран провів випробування власного дрона-винищувача
БПЛА Karrar, на який встановили ракету, є доволі старим – його вперше запустили ще у 2009 році
Фото: скріншот відео Future Technology of Military

Пуск з безпілотника підвищує дальність польоту ракети у кілька разів 

Іран провів випробування дрона-винищувача, який здатен запускати ракети повітря-повітря, повідомляє Defense Express.

Доказом успішного випробування є відео, на якому відпрацьований БПЛА Karrar з ракетою AD-08 від зенітного ракетного комплексу ближньої дії Majid збив повітряну ціль у вигляді іншого дрона.

Кадри демонструють, що пусковий контейнер від ЗРК встановлений «як є», а пошук цілі відбувається через телевізійний канал курсової камери. Оператор повинен наблизитись до цілі та дочекатися, поки інфрачервона головка самонаведення ракети захопить ціль, після чого здійснити пуск.

У публікації говориться, що іранський БПЛА Karrar є доволі старим дроном – перший запуск здійснили ще у 2009 році. Розробка базується на американському дроні MQM-107 Streaker, який Іран отримав до революції 1979 року. Безпілотник оснащується турбореактивним двигуном та здатен долати відстань до 400 км (для ударної версії) та 1000 км (для розвідувальної версії).

ЗРК Majid вперше офіційно продемонстровали у січні минулого року. Автори публікації припускають, що на дрон згодом також перенесуть і оптико-прицільну станцію комплексу, яка складається з денної та тепловізійної камери.

Іран провів випробування власного дрона-винищувача фото 1

Заявлена дальність ЗРК Majid складає 8 км (висотність цілі до 6 км), але у випадку її пуску з безпілотника це значення може збільшитись у 2-3 рази. Завдяки силовій установці дрон має крейсерську швидкість у 700 км/год та максимальну до 900 км/год, що дає можливість використовувати його у якості дрона-винищувача.

Нагадаємо, російські загарбники модернізували свої ударні дрони «Ланцет» і збільшили дальність їх польоту на кілька десятків км. Спікерка Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти продовжують удосконалювати свої безпілотники і бойові дії все частіше переходять у повітря.

Теги: Іран безпілотник ракета розробка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський провів першу Ставку після повернення з тривалого відрядження
Зеленський провів перше засідання Ставки після тривалого відрядження
26 вересня, 14:26
Іран може домовитися з Росією про передачу балістичних ракет
Україна вживає заходів, щоб не допустити передачу іранських ракет Росії
1 жовтня, 00:11
Зайнялися шість фур
Окупанти знову атакували Одещину: є руйнування і постраждалі (фото)
26 вересня, 07:36
США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї – CNN
США передадуть Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї – CNN
4 жовтня, 18:02
ЗСУ розгромили окупантів «Атакамсами» та довічна перевірка чиновників. Головне за 17 жовтня
ЗСУ розгромили окупантів «Атакамсами» та довічна перевірка чиновників. Головне за 17 жовтня
17 жовтня, 21:00
Вибухи над морем біля Сочі
«На курорті все спокійно». Мер Сочі підтвердив атаку дронів
14 жовтня, 09:15
Російська ракета Х-555
Скільки ракет РФ могла накопичити для зимових ударів: дані Defense Express
16 жовтня, 20:35
В окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи
В окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи
20 жовтня, 18:05
Росіяни нарощують виробництво «Шахедів» та FPV-дронів
Повітряні сили повідомили, як окупанти обстрілюватимуть Україну взимку
Вчора, 16:33

Соціум

Канада запустила нову міграційну програму для українців
Канада запустила нову міграційну програму для українців
В Угорщині опозиціонери покарали Орбана за зустріч із Путіним (фото)
В Угорщині опозиціонери покарали Орбана за зустріч із Путіним (фото)
Іран провів випробування власного дрона-винищувача
Іран провів випробування власного дрона-винищувача
Іспанська поліція затримала банду, яка незаконно вивозила стародавні прикраси з України
Іспанська поліція затримала банду, яка незаконно вивозила стародавні прикраси з України
Боротьба з нелегальною міграцією: очільник МВС Кіпру розповів про план
Боротьба з нелегальною міграцією: очільник МВС Кіпру розповів про план
Уродженець Мелітополя подарував російським льотчикам торт з отрутою: окупанти в паніці
Уродженець Мелітополя подарував російським льотчикам торт з отрутою: окупанти в паніці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Три країни готові платити українцям за повернення додому
9156
Демограф пояснив, навіщо молодь мобілізують на війну
5133
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4419
Окупанти будують підземні міста під Токмаком: у чому їхня особливість
3656
Окупанти штурмують Авдіївку на техніці 1932 року (відео)
3013
Нові російські дрони атакували Київщину

Новини

Атлантична Рада презентує звернення до президента США про вступ України до НАТО
Сьогодні, 13:06
ЗСУ дають відсіч окупантам в Авдіївці та просуваються під Бахмутом – Генштаб
Сьогодні, 07:52
Тривога на Київщині та атака нових російських дронів: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 23 жовтня
Сьогодні, 04:55
ЗСУ активізують дії вздовж лінії Бахмут-Горлівка: аналіз ISW
Сьогодні, 04:30
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту