Удар по аеродрому Бердянська: з'явилися супутникові фото

Сили оборони України застосували ракети Atacms, атакуючи російську авіацію на аеродромі в Бердянську

Збройні сили України знищили кілька гелікоптерів росіян у Бердянську

З'явилися супутникові знімки аеродрому в окупованому Бердянську після ракетних ударів ЗСУ. Фото опублікував проєкт «Схеми».

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На знімках з Planet Labs за 18 жовтня, можна помітити місця ураження на аеродромі. На супутниковому фото помітно частину злітної смуги летовища, на якій раніше розташовувались гелікоптери.

Нагадаємо, у ніч на 17 жовтня Збройні сили України завдали успішних ударів по аеродромах російських військ поблизу тимчасово окупованих Луганська та Бердянська.

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Як повідомлялося, у результаті спецоперації, яку провели українські захисники, з ураження ворожих аеродромів у тимчасово окупованому Луганську та Бердянську було знищено дев'ять російських гелікоптерів, установку ППО, склад боєприпасів.

Згодом головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав роботу балістичних ракет ATACMS, подякував українським воїнам «за службу», а партнерам «за підтримку».

Президент Володимир Зеленський ввечері 17 жовтня підтвердив, що українські військові застосували американські ракети Atacms.