Кількість хворих на Covid-19 у світі перевищила 120 млн

Підтверджено 2 659 806 смертей від Covid-19

Станом на ранок неділі, 14 березня, у світі зафіксували 120 053 914 випадків зараження коронавірусом.

Про це свідчать дані Worldometer.

Підтверджено 2 659 806 смертей від Covid-19.

Понад 96,5 мільйонів хворих вже вилікувалися. Продовжують боротися з хворобою — понад 20,8 мільйонів осіб.

Лідерами за кількістю виявлених випадків інфікування Covid-19 залишаються США (30 043 662), Бразилія (11 439 250) та Індія (11 358 644).

Нагадаємо, за добу 12 березня в Україні виявлено 13276 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 710 дітей та 382 медпрацівники. Вчора було госпіталізовано з діагнозом ковід 3967 осіб. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 243 пацієнти. За даними МОЗ вчора одужало 4897 осіб.

Читайте також: