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На заводі Mercedes-Benz у Німеччині відбулася стрілянина: є загиблі

Діана Гасюк
glavcom.ua
На заводі Mercedes-Benz у Німеччині відбулася стрілянина: є загиблі
на одному із заводів компанії Mercedes, що під Штутгартом, сталася стрілянина
фото: Associated Press

Усі учасники інциденту працювали на логістичну компанію Rhenus

На одному із заводів компанії Mercedes, що під Штутгартом, сталася стрілянина, повідомляють про одного загиблого та одного серйозно постраждалого. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на німецьке інформагентство dpa.

Інцидент стався у німецькому місті Зіндельфінген, неподалік міста Штутгарт. За інформацією речника прокуратури Штутгарта, підозрюваного, 53-річного чоловіка, взяли під варту.

«Поліція отримала перші виклики екстреної допомоги близько 07:45 за місцевим часом у четвер», – повідомила речниця поліції агентству dpa.

За даними поліції, обом жертвам було по 44 роки. Жодних подробиць щодо загиблих або мотиви нападника надано не було.

Mercedes-Benz у заяві зазначила, що двоє людей загинули на заводі у Зіндельфінгені, і що компанія «глибоко шокована та засмучена трагічною новиною».

На розгалуженій фабриці німецького автовиробника у Зіндельфінгені працює близько 35 000 працівників, які виробляють люксові седани Е- та S-класу, а також купе CLS і GLC, повідомляється на сайті Mercedes-Benz. Тут також розташовані відділи планування, закупівель, розробки та дизайну.

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Теги: поліція стрілянина Mercedes

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