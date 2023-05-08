Поцупив букет і плюшеву іграшку: у Києві чоловік обкрадав квіткові крамниці

Крадієм виявився раніше судимий за крадіжку 29-річний киянин, який перебуває на іспитовому строку

Шахрай нібито не зміг розрахуватися за товар через платіжний термінал

У Києві судитимуть чоловіка, який ошукував продавців квіткових магазинів. Аби викликати довіру, він одягнув військову форму, хоча до служби у ЗСУ стосунку не має. Тепер йому загрожує до трьох років ув’язнення. Про це повідомила поліція Києва.

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Так, до правоохоронців надійшло повідомлення від продавчині квіткового магазину про те, що її ошукали. Поліція встановила, що шахрай замовив букет квітів та іграшку, але нібито не зміг розрахуватися за товар через платіжний термінал.

Далі він вийшов на вулицю, проте невдовзі повернувся та пред’явив підроблену квитанцію продавцеві, не провівши при цьому жодних банківських операцій.

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Правоохоронці переглянули відеозаписи з камер спостереження та встановили ймовірного підозрюваного. Ним виявився раніше судимий за крадіжку 29-річний киянин, який перебуває на іспитовому строку.

Під час досудового розслідування з’ясувалося, що чоловік скоїв аналогічний злочин і раніше. Правоохоронці передали до суду зібрані матеріали кримінального провадження разом з доказовою базою.

Чоловіку оголосили підозру за шахрайство, вчинене повторно. Санкція статті передбачає штраф від 51 тис. грн до 68 тис. або виправні роботи від одного до двох років, чи обмеження волі до пʼяти років або ув’язнення до трьох років.

Раніше повідомлялося, що поліція затримала чоловіка, який обікрав шість храмів на Тернопільщині.