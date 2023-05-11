На стадіоні в Маріуполі російські терористи влаштували стрілянину (відео)

Російські ультрас влаштували собі «хвилинку слави» на українському стадіоні

Російські ультрас, які з'їхалися з усієї країни, вирішили потішити своє его. Терористи облаштувалися на стадіоні тамтешнього футбольного клубу Маріуполь, який тимчасово припинив своє існування через війну, яку РФ розв'язала на території України. Про це повідомляє телеграм-канал Warshal.

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Росіяни під вигуки влаштували стрілянину на трибунах стадіону. Також терористи вирішили вишикуватись на газоні та демонстративно гуртом заспівати.

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Варто відзначити, що АА Бател вирішив відмовитись від своєї форми та емблеми на цей сезон заради підтримки української команди. Тепер бразильський колектив носитиме емблему та форму Маріуполя до моменту відродження українського клубу. Інший бразильський колектив Атлетіко Паранаенсе вивішував банер на підтримку «азовців», а також клуб на табло матчу продемонстрував відео присвячене Маріуполю.

Нагадаємо, футбольні фанати, що прийшли на матч 28-го туру чемпіонату Польщі в Екстракласі між «Лехом» і «Легією», влаштували приголомшливий перфоманс на трибунах міського стадіону Познані.

Фанати гостей на початку матчу вивісили дуже красномовний банер на підтримку України та на зневагу терористам.

На банері було зображено президента Росії Володимира Путіна у футболці московського «Спартака» з петлею на шиї.

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До слова, ультрас «Динамо» яскраво відзначили день народження Бандери.

У багатьох українських містах на честь людини, одна згадка про яку наводить жах на певні категорії населення у сусідній країні, проводилася смолоскипна хода. Традиційно не став винятком і Київ.

Правда, ультрас київського «Динамо» вирішили згадати Бандеру окремо і по-своєму. Вони запалили фаєри на мості над алеєю Небесної сотні.