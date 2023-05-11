Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На стадіоні в Маріуполі російські терористи влаштували стрілянину (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На стадіоні в Маріуполі російські терористи влаштували стрілянину (відео)
Російські терористи похизувалися своєю псевдовеличчю
фото: скріншот з відео Warshal

Російські ультрас влаштували собі «хвилинку слави» на українському стадіоні

Російські ультрас, які з'їхалися з усієї країни, вирішили потішити своє его. Терористи облаштувалися на стадіоні тамтешнього футбольного клубу Маріуполь, який тимчасово припинив своє існування через війну, яку РФ розв'язала на території України. Про це повідомляє телеграм-канал Warshal.

Росіяни під вигуки влаштували стрілянину на трибунах стадіону. Також терористи вирішили вишикуватись на газоні та демонстративно гуртом заспівати.

Варто відзначити, що АА Бател вирішив відмовитись від своєї форми та емблеми на цей сезон заради підтримки української команди. Тепер бразильський колектив носитиме емблему та форму Маріуполя до моменту відродження українського клубу. Інший бразильський колектив Атлетіко Паранаенсе вивішував банер на підтримку «азовців», а також клуб на табло матчу продемонстрував відео присвячене Маріуполю.

Нагадаємо, футбольні фанати, що прийшли на матч 28-го туру чемпіонату Польщі в Екстракласі між «Лехом» і «Легією», влаштували приголомшливий перфоманс на трибунах міського стадіону Познані.

Фанати гостей на початку матчу вивісили дуже красномовний банер на підтримку України та на зневагу терористам.

На банері було зображено президента Росії Володимира Путіна у футболці московського «Спартака» з петлею на шиї.

До слова, ультрас «Динамо» яскраво відзначили день народження Бандери.

У багатьох українських містах на честь людини, одна згадка про яку наводить жах на певні категорії населення у сусідній країні, проводилася смолоскипна хода. Традиційно не став винятком і Київ.

Правда, ультрас київського «Динамо» вирішили згадати Бандеру окремо і по-своєму. Вони запалили фаєри на мості над алеєю Небесної сотні.

Теги: тероризм Маріуполь ультрас ФК «Маріуполь» росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрзалізниця» закликає зберігати спокій та слідкувати за оголошеннями
Обстріл Херсона: росіяни влучили у пасажирський вагон
3 травня, 15:13
Заклики до незалежності Тайваню розглядаються як сепаратизм, це червона лінія Китаю
Коли Китай розпочне свою війну? Експерт назвав ключову умову
30 квiтня, 22:08
Російське посольство віддало представникам польської мерії ключі від будівлі
Польща повернула під контроль будівлю, яку протизаконно займали росіяни
30 квiтня, 09:53
Зеленський зустрівся з президенткою Словаччини та главою Чехії (відео)
Зеленський зустрівся з президенткою Словаччини та главою Чехії (відео)
28 квiтня, 16:44
У разі доведення провини їй загрожує від шести місяців до трьох років ув'язнення
У Чехії вчителька розповідала, що українці здирають з росіян шкіру і вбивають дітей: деталі
28 квiтня, 02:04
Методичка для диктатора: які книги читав Путін перед тим, як розпочати війну
Методичка для диктатора: які книги читав Путін перед тим, як розпочати війну
25 квiтня, 20:05
Знімок, який зробила жінка до інциденту
Колишній киянин Цекало, який мовчить про війну, обматюкав в США шанувальницю
25 квiтня, 16:57
Ті росіяни, які проти війни, мають щось протиставити путінському режиму
Незручні питання до «хороших росіян»
21 квiтня, 17:59
На Луганщині загинули мирні мешканці, на Ізюмщині пошкоджено високовольтну лінію: ситуація в регіонах
На Луганщині загинули мирні мешканці, на Ізюмщині пошкоджено високовольтну лінію: ситуація в регіонах
18 квiтня, 11:32

Події в Україні

На стадіоні в Маріуполі російські терористи влаштували стрілянину (відео)
На стадіоні в Маріуполі російські терористи влаштували стрілянину (відео)
Які цивільні аеропорти зруйнувала чи пошкодила Росія: інфографіка
Які цивільні аеропорти зруйнувала чи пошкодила Росія: інфографіка
Влучання по фермі, газогону та житлових будинках. Наслідки російської агресії у регіонах
Влучання по фермі, газогону та житлових будинках. Наслідки російської агресії у регіонах
Данілов розповів про частковий успіх ЗСУ у Бахмуті
Данілов розповів про частковий успіх ЗСУ у Бахмуті
Прокуратура оголосила підозру полковнику поліції РФ, який організував катівню на Херсонщині
Прокуратура оголосила підозру полковнику поліції РФ, який організував катівню на Херсонщині
Росіяни обстріляли фосфорними снарядами село біля Запоріжжя, є постраждалі (відео)
Росіяни обстріляли фосфорними снарядами село біля Запоріжжя, є постраждалі (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
З’явилися знімки авіабази, де РФ тримає бомбардувальники для атак на Україну
5618
Влада Ірландії вигадала, як мотивувати українських біженців повертатись додому
4507
Командувач Сухопутних військ повідомив хороші новини з Бахмута
4282
Безвіз та відновлення авіарейсів. Президентка Грузії відреагувала на подарунки від Путіна
3396
Вихід «вагнерівців» із Бахмута: Банкова прокоментувала «цугцванг» Пригожина
3193
Аморальні та хитрі. Хто підтримав Путіна 9 травня

Новини

Протести в Тбілісі, масована ракетна атака в Ізраїлі, вибухи у Запоріжжі: головне за ніч
Сьогодні, 07:31
ЗСУ знищили два ворожих артилерійських підрозділи – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Заморозки зникнуть і запанує дощова погода: чого очікувати найближчими вихідними
Сьогодні, 06:14
Німеччина схвалила закупівлю 50 БМП Puma на 1,5 млрд євро
Сьогодні, 04:05
Реалізовуємо програми поточного відновлення нашої країни – звернення Зеленського
Вчора, 23:05
Бразилія продасть Україні 450 медичних бронемашин Guarani за однієї умови
Вчора, 14:48

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту