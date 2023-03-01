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Російська куля над Київщиною: Повітряні сили повідомили деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російська куля над Київщиною: Повітряні сили повідомили деталі
фото ілюстративне

Тип безпілотника наразі не встановлено

Сили протиповітряної оборони сьогодні, 1 березня збили російський безпілотник у небі над Київською областю. Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі «Українсські правді».

«Під час тривоги у середу в Київській області було виявлено БПЛА, по ньому велася бойова робота засобами ППО. Ціль уражено», – сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил, додав, що тип безпілотника наразі не встановлено. Його визначать, коли знайдуть рештки дрона.

Нагадаємо, раніше начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що сигнал повітряної тривоги, що лунав сьогодні у Києві та області, був пов’язаний із нерозпізнаним повітряним об’єктом у небі

Як повідомлялося, близько 11:30 у Києві та області звучав сигнал тривоги.

 

Теги: робота безпілотник полковник Київ

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