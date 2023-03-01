Російська куля над Київщиною: Повітряні сили повідомили деталі

Тип безпілотника наразі не встановлено

Сили протиповітряної оборони сьогодні, 1 березня збили російський безпілотник у небі над Київською областю. Про це повідомив речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат у коментарі «Українсські правді».

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«Під час тривоги у середу в Київській області було виявлено БПЛА, по ньому велася бойова робота засобами ППО. Ціль уражено», – сказав Ігнат.

Речник Повітряних сил, додав, що тип безпілотника наразі не встановлено. Його визначать, коли знайдуть рештки дрона.

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Нагадаємо, раніше начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що сигнал повітряної тривоги, що лунав сьогодні у Києві та області, був пов’язаний із нерозпізнаним повітряним об’єктом у небі.

Як повідомлялося, близько 11:30 у Києві та області звучав сигнал тривоги.