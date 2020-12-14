Китай відкрив перший завод з випуску безпілотних автомобілів з 5G

З виробничої лінії вже зійшов перший автомобіль

Автомобільний завод був побудований у місті Цзинань на площі близько 130 тисяч квадратних метрів

У Китаї почав роботу перший в країні завод з виробництва безпілотних комерційних автомобілів, що використовують технологію зв'язку 5G. Про це напередодні повідомило агентство Синьхуа.

Зазначено, що з виробничої лінії компанії Allcheer Intelligent Automobile у минулі вихідні зійшов перший автомобіль на нових джерелах енергії, розроблений для використання у сфері логістики.

Автозавод був побудований China Construction Electric Power Construction Co. у місті Цзинань, адміністративному центрі провінції Шаньдун на сході Китаю, на площі близько 130 тис. кв. метрів.

Виробнича потужність першої черги проєкту становить 100 тис. автомобілів на рік.

Нагадаємо, що корейська Hyundai купує виробника роботів Boston Dynamics майже за $1 млрд.