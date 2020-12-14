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    У світі

    Китай відкрив перший завод з випуску безпілотних автомобілів з 5G

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    <p>З виробничої лінії вже зійшов перший автомобіль</p> - Китай відкрив перший завод з випуску безпілотних автомобілів з 5G

    З виробничої лінії вже зійшов перший автомобіль

    Фото: Xinhua

    Автомобільний завод був побудований у місті Цзинань на площі близько 130 тисяч квадратних метрів

    У Китаї почав роботу перший в країні завод з виробництва безпілотних комерційних автомобілів, що використовують технологію зв'язку 5G. Про це напередодні повідомило агентство Синьхуа.

    Зазначено, що з виробничої лінії компанії Allcheer Intelligent Automobile у минулі вихідні зійшов перший автомобіль на нових джерелах енергії, розроблений для використання у сфері логістики.

    Автозавод був побудований China Construction Electric Power Construction Co. у місті Цзинань, адміністративному центрі провінції Шаньдун на сході Китаю, на площі близько 130 тис. кв. метрів.

    Виробнича потужність першої черги проєкту становить 100 тис. автомобілів на рік.

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    Китай відкрив перший завод з випуску безпілотних автомобілів з 5G
    Китай відкрив перший завод з випуску безпілотних автомобілів з 5G

    Нагадаємо, що корейська Hyundai купує виробника роботів Boston Dynamics майже за $1 млрд.

    Теги: вихідні завод автомобіль
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