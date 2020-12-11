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    Технології

    Корейська Hyundai купує виробника роботів Boston Dynamics майже за $1 млрд

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    Керівництво корейської компанії планує скоротити обсяг виробництва авто та розширити проєкти з міської авіації та роботизації - Корейська Hyundai купує виробника роботів Boston Dynamics майже за $1 млрд
    Керівництво корейської компанії планує скоротити обсяг виробництва авто та розширити проєкти з міської авіації та роботизації
    Фото: Boston Dynamics

    Угода коштувала $1,1 млрд, і за її умовами медіакорпорація SoftBank володітиме 20% акцій

    Південнокорейська автомобільна компанія Hyundai купила в японської SoftBank виробників роботів Boston Dynamics, що базуються у США. Про це повідомляє Financial Times.

    З купівлею компанії, яка відома чотириногим роботом-собакою Spot і людиноподібним роботом Atlas, Hyundai розширить свою присутність у сфері робототехніки та подальший розвиток у цій галузі.

    Керівництво корейської компанії планує скоротити обсяг виробництва авто та розширити проєкти з міської авіації та роботизації. Зокрема, Hyundai хочуть розвинути галузь логістичних роботів для складів та заводів, а також сервісних роботів для людей з інвалідністю.

    До купівлі Boston Dynamics корейська компанія інвестувала майже $2 млрд у виробництво безпілотних автомобілів. Раніше Hyundai критикували за млявість у впровадженні нових технологій, але після того, як виконавчим директором торік став Чун Юйсун, компанія розпочала масштабні інвестиції в нові сектори.

    Зокрема Юйсун планує інвестувати в перехід від виробництва традиційних авто близько $35 млрд, і зосередитись на електрокарах, водневих паливних елементах та безпілотних машинах. Компанія вже об’єднала зусилля з Uber для розробки літаючих таксі.

    Нагадаємо, що турецькі вчителі створили робота, який допомагає протидіяти Covid-19

    Теги: таксі США інвестиції
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