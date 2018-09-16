﻿Китайські банки приєдналися до санкцій проти Росії



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Низка китайських банків не хоче обслуговувати російський бізнес, побоюючись санкцій ЄС і США

Китайські комерційні банки відмовляються здійснювати транзакції за участю російських компаній через санкції США і Євросоюзу.

Про це заявив глава представництва Центробанку Росії в Китаї Володимир Данилов.

За словами Данилова, низка китайських банків "розширено інтерпретує" санкції третіх країн. Вони посилаються на обмежувальні заходи ЄС і США, пояснюючи причину відмови в обслуговуванні платежів клієнтів російських банків. Данилов зазначив, що такі дії китайських банків не мають підстав.

Водночас він запевнив, що нинішня фінансова структура в цілому забезпечує потреби бізнесу.

Щодо Росії запровадили економічні санкції Сполучені Штати, Євросоюз та деякі інші країни навесні 2014 року, після того як Росія анексувала української півострів Крим і почала військову агресію на сході України. Санкційні пакети кілька разів розширювали і посилювали.

Нагадаємо, 15 вересня набуло чинності рішення Ради ЄС про продовження персональних санкцій проти росіян та сепаратистів в анексованому Криму та на окупованих територіях Донбасу.

Санкції передбачають заморожування активів та обмеження пересування для 155 осіб та 44 юридичних осіб.

Обмеження будуть діяти щонайменше до 15 березня 2019 року.

Нагадаємо, заступник глави російського МЗС Олег Сиромолотов заявив, що Росія не збирається звертати уваги на нові санкції Євросоюзу.

Раніше російський науково-дослідний інститут молекулярної електроніки потрапив в американський список санкцій як організація, яка не відповідає інтересам національної безпеки і зовнішньої політики США.

Джерело: ТАСС