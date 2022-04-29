КНДР готується до ядерних випробувань – ЗМІ

Північна Корея майже завершила підготовку до нових випробувань ядерної зброї

Північна Корея незабаром розпочне перші після п'ятирічної перерви випробування ядерної зброї. Про це повідомляє Financial Times.

Видання зазначає, що випробування можуть відбутися в період з травня по вересень 2022 року.

Financial Times зазначають. що інформацію отримали на правах анонімності від співрозмовника, який працює в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень Вашингтона.

Фахівці цієї організації проаналізували нові супутникові знімки ядерного полігону Північної Кореї в Пхунгері та дійшли висновків, що підготовка до нових випробувань ядерної зброї з кожним днем набуває оборотів.

Співрозмовник видання додав, що дата нового ядерного випробування залежить виключно від особистого рішення лідера КНДР Кім Чен Ина.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що нові ядерні випробування КНДР можна розглядати як відповідь на спільні військові навчання США і Південної Кореї.

До слова, КНДР ще у 2017 році офіційно припинила ядерні випробування. А в наступному році там навіть підірвали тунельний ядерний полігон як доказ зближення з Південною Кореєю і США.



