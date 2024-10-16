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Білий дім про наявність північнокорейських військ в Україні: Нові рівні відчаю Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Білий дім про наявність північнокорейських військ в Україні: Нові рівні відчаю Путіна
Білий дім не має незалежного підтвердження повідомлень про залучення Росією північнокорейських військових до війни в Україні
фото з відкритих джерел

За словами речника Білого дому, наявність військ Північної Кореї в Україні може означати поглиблення військової співпраці між Росією та КНДР

Якщо інформація про участь військових з Північної Кореї на боці Росії у війні проти України підтвердиться, це означатиме суттєве поглиблення відносин між Росією та Північною Кореєю. Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі під час розмови з журналістами, повідомляє «Голос Америки».

Посадовець зазначив, що на цей час Білий дім не має незалежного підтвердження повідомлень про залучення Росією північнокорейських військових до війни в Україні.

«Ми не можемо незалежно підтвердити ці повідомлення. Але ці повідомлення нас непокоять, зокрема сама думка про те, що північнокорейські солдати воюють на боці Росії. Якщо це правда, це може означати суттєве поглиблення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю, відносин про які ми вже говоримо місяці, які проростали, зміцнювались і поглиблювались», – заявив Кірбі.

Окрім поглиблення відносин між Росією та КНДР, підтвердження інформації про участь північнокорейських солдатів у війні на боці Росії «може означати нові рівні відчаю Путіна, який намагається продовжити спроби досягти прогресу в Україні», – каже він.

Радник з питань комунікацій у сфері нацбезпеки адміністрації Байдена наголошує, що хоч інформація про військових з Північної Кореї не підтверджена, її важливо помістити в певний контекст. «Якщо це правда, то це відбувається в той час, коли Росія продовжує зазнавати надзвичайних втрат в конфлікті, який зайшов так далеко», – говорить Кірбі.

Нагадаємо, Сполучені Штати звернулися до Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) із закликом припинити дії, що можуть підвищити ризик конфлікту з Південною Кореєю. Така заява була зроблена у відповідь на підрив прикордонних доріг, здійснений Північною Кореєю.

Як повідомлялося, на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади окупаційної армії РФ формується «особливий бурятський батальйон». Його укомплектовують громадянами Північної Кореї.

До слова, 18 північнокорейських військових втекли з позицій РФ неподалік кордону України з Брянською та Курською областями.

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Теги: Північна Корея війна США

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