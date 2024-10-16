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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Чи може КНДР відправити 150 тисяч корейців в Україну?

glavcom.ua
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В логіці Північної Кореї військовий – носій страшної таємниці. А тому його ніколи нікуди не випускали
фото з відкритих джерел

Про загрозу з боку Північної Кореї

1

Російський суспільний договір навколо цієї війни зводиться перш за все до грошей. Російське суспільство, де-факто, розділене наступним чином: 30% ура-патріотів, 23% ліберали, та всі інші – болото. Але при цьому можемо чітко сказати, що, як мінімум половина населення настроєні на завершення війни без якихось особливих умов. Так от, вся ця конструкція тримається на грошах, які платять контрактникам.

2

Те про що неодноразово говорилося, сталося. Кількість бажаючих обміняти гроші на життя стало меншим за потребу, особливо на фоні зростаючої кількості мʼясних штурмів та проекту збільшення набору приблизно на 12 тисяч контрактників на місяць. Це при тому, що недобір від нинішніх 30 тисяч складає в середньому 3-5 тисяч на місяць.

3

Виходячи з вищесказаного Путіну потрібно а 2025 році додатково до нинішніх данних знайти, як мінімум, 150 тисяч солдатів.

4

Досі Кіми ніколи не посилали ні 150 ні 15 тисяч кудись за кордон. Ні навіть тисячу. В логіці Північної Кореї військовий – носій страшної таємниці. А тому його ніколи нікуди не випускали. Чи зміниться щось зараз? Поки це відкрите питання.

5

Снарядні контракти від РФ дали можливість режиму Кімів відійти від китайського впливу. І все, що він робить на кордоні з Південною Кореєю – це демонстрація субʼєктності. Кім зараз переживає свій, можливо, найбільший зоряний час. Але його головна ціль точно не створення армії найманців для Росії.

6

Головна ціль РФ – купити живе мʼясо без зобовʼязань. Приклад Ірану показав, що як тільки доходить до реальних воєнних обіцянок (не обмежений контингент, як в Сирії, а суттєва воєнна підтримка), Кремль старається мовчати і відійти в сторону. Це явно не зовсім те, що хотів би Кім. Тим більше він розуміє: в майбутніх переговорах з Заходом Путін буде пробувати продати не мир в Україні, а те, що він може зупинити Пхеньян від майбутніх воєн.

7

Зараз розпочалися великі фінансові торги. Кім відкритий до пропозицій від РФ. Він розуміє, наскільки Путіну критично знайти людей. Тому саме Кім може диктувати свій цінник. Я схиляюся до того, що в результаті, корейської армії (особливо в такій кількості) не буде в короткостроковій перспективі точно, в середньостроковій – менш вірогідно ніж можливо. Але головне питання – ціна. Путін має можливість в цьому році заплати цю ціну, яка для Пхеньяна є фантастичною, а для РФ 10-15 млрд доларів не є критичними.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Північна Корея війна гроші путін

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