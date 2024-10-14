Армія КНДР. Чи дійсно нам варто боятися?

«Поява на фронті регулярної армії КНДР серйозно міняє політичну ситуацію навколо війни. Фактично, це вступ у війну нової держави»

Широко розійшлась інформація про можливість втручання солдат Північної Кореї у війну. Це серйозний фактор, який змінює багато. Але давайте не спішити з висновками.

Армія КНДР має біля одного мільйона солдат за різними даними. Враховуючи, що і в нас і в орків людський ресурс зараз найбільший виклик – це може серйозно переламати ситуацію. Але потрібно пам'ятати, що керівництво КНДР божевільні параноїки, які всі ресурси готують для відбиття агресії Південної Кореї. Вони вже двічі приводили в готовність свої війська за останній місяць. Параноїки не можуть дозволити собі ослаблення своєї армії, це психологічно складно. Інженерні війська від 3-5 тисяч північних корейців вже задіяні в допомозі РФ. Очевидно їх прислали разом з ракетами. Скоріше за все мова може йти про поповнення цих сил, ротацію. Щодо можливого заміщення російських тилових частин корейськими, для того щоб відправити на фронт – це не логічно, оскільки в тилових частинах служать російські строковики, яких відправляти не будуть. Поява на фронті регулярної армії КНДР серйозно міняє політичну ситуацію навколо війни. Фактично, це вступ у війну нової держави. Це поставить питання про зміну нашої підтримки перед партнерами і їх роль у війні.

В цілому я поки слабо вірю в можливість задіяння регулярної армії КНДР, але навіть якщо це відбудеться, я думаю катастрофи не станеться.

По-перше, я б не переоцінювати її боєздатність. Для розуміння військовий бюджет КНДР біля $4 млрд. При такій великій армії це просто мізер. Це означає, що більшою мірою це бутафорна армія, і що типово для диктатур купа фейків на паперах.

По-друге, війна змінилась. Дрони і нові технології це не те, до чого готували корейців. І перепідготовка займе час.

По-третє, це точно призведе до нової відповіді партнерів.

Хорошого, звісно, мало, але точно є одне – Путін відчайдушно шукає сили для продовження війни, а отже він на межі.