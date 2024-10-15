Група військових з Північної Кореї втекла з позицій РФ неподалік кордону з Україною, – ЗМІ

Російське командування вже розпочало пошуки групи корейців

У вівторок, 15 жовтня, стало відомо, що 18 північнокорейських військових втекли з позицій РФ неподалік кордону України з Брянською та Курською областями. Про це повідомляють Суспільне, 24 канал та Українська правда з посиланням на джерела у розвідці.

За даними джерел 24 Каналу у розвідці, наразі Росія проводить забезпечення військових новоствореного батальйону із бійців КНДР стрілецьким озброєнням та боєприпасами. Там також припускають, що «бурятський батальйон» росіяни можуть залучити до виконання бойових завдань поблизу Суджі та Курська.

За інформацією джерел, втеча військових з Північної Кореї сталася за 7 км від кордону з Україною. Російське командування вже розпочало пошуки групи корейців.

«Водночас цю інформацію російські загарбники намагаються приховати від свого вищого командування», – повідомило джерело у розвідці.

Мова йде про 18 військових з КНДР, які служили на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади терористичної армії Росії. Орієнтовна кількість особового складу цього батальйону – приблизно 3 тис. осіб.

Мотиви втечі наразі не відомі.

Нагадаємо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють з Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. Бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

Як повідомлялося, очільник Міністерства оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вважає, що є висока ймовірність того, що військові з Північної Кореї воюють на боці Росії в Україні.

У звіті Інституту вивчення війни також йшлося про те, що на війні в Україні воюють солдати Північної Кореї. Ще частина особового складу проходить військову підготовку в Росії для ймовірного майбутнього розгортання разом із російськими силами.

Як відомо, біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військовослужбовців, серед яких – шість офіцерів із Північної Кореї. Ще троє військовослужбовців КНДР були поранені. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляв, що присутність північнокорейських військових у Донецькій області пов'язана з одним моментом. Він полягає у використанні росіян зброї КНДР.

До слова, Зеленський повідомив про фактичне включення у війну Північної Кореї.