Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Група військових з Північної Кореї втекла з позицій РФ неподалік кордону з Україною, – ЗМІ

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Група військових з Північної Кореї втекла з позицій РФ неподалік кордону з Україною, – ЗМІ
Мотиви втечі північнокорейських військових наразі не відомі
фото з відкритих джерел

Російське командування вже розпочало пошуки групи корейців

У вівторок, 15 жовтня, стало відомо, що 18 північнокорейських військових втекли з позицій РФ неподалік кордону України з Брянською та Курською областями. Про це повідомляють Суспільне, 24 канал та Українська правда з посиланням на джерела у розвідці.

За даними джерел 24 Каналу у розвідці, наразі Росія проводить забезпечення військових новоствореного батальйону із бійців КНДР стрілецьким озброєнням та боєприпасами. Там також припускають, що «бурятський батальйон» росіяни можуть залучити до виконання бойових завдань поблизу Суджі та Курська.

За інформацією джерел, втеча військових з Північної Кореї сталася за 7 км від  кордону з Україною. Російське командування вже розпочало пошуки групи корейців.

«Водночас цю інформацію російські загарбники намагаються приховати від свого вищого командування», – повідомило джерело у розвідці.

Мова йде про 18 військових з КНДР, які служили  на базі 11 окремої десантно-штурмової бригади терористичної армії Росії. Орієнтовна кількість особового складу цього батальйону – приблизно 3 тис. осіб.

Мотиви втечі наразі не відомі. 

Нагадаємо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють з Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. Бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

Як повідомлялося, очільник Міністерства оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вважає, що є висока ймовірність того, що військові з Північної Кореї воюють на боці Росії в Україні.

У звіті Інституту вивчення війни також йшлося про те, що на війні в Україні воюють солдати Північної Кореї. Ще частина особового складу проходить військову підготовку в Росії для ймовірного майбутнього розгортання разом із російськими силами.

Як відомо, біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військовослужбовців, серед яких – шість офіцерів із Північної Кореї. Ще троє військовослужбовців КНДР були поранені. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляв, що присутність північнокорейських військових у Донецькій області пов'язана з одним моментом. Він полягає у використанні росіян зброї КНДР.

До слова, Зеленський повідомив про фактичне включення у війну Північної Кореї.

Читайте також:

Теги: росія Північна Корея Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент України Володимир Зеленський на церемонії нагородження премії Американської академії досягнень
Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття
23 вересня, 13:00
Зеленський заявив що не може змусити Байдена підтримувати мирний план для України
Зеленський пояснив, що робитиме Україна, якщо Байден скаже «ні» плану перемоги
22 вересня, 15:50
Україна повинна зі свого боку демонструвати, що її бажання до переговорів справжнє
Зеленський пояснив, чому змінив позицію щодо переговорів із Росією
22 вересня, 16:19
Лукашенко приймав Пушиліна у своїй адміністрації після зустрічі із керівництвом виборчих органів країн СНД
Лукашенко зустрівся з ватажком терористів Пушиліним: МЗС відреагувало
22 вересня, 18:16
Блінкен сказав, що що президент Байден відданий успіху України
Адміністрація Байдена вивчає план перемоги України. Блінкен повідомив деталі
28 вересня, 13:35
США посилюють космічну розвідку для протидії Росії та Китаю
США посилюють космічну розвідку для протидії Росії та Китаю
4 жовтня, 05:36
Україна радить африканським найманцям не воюювати за Росію
Українське МЗС звернулось до африканських найманців армії РФ та запропонувало здаватись
8 жовтня, 22:50
СБУ затримала чергового агента ФСБ
СБУ затримала завербованого через сайт знайомств інформатора РФ
10 жовтня, 02:27
Годинник Медведчука продано за 285 тис. грн
АРМА продала останній годинник Медведчука: скільки коштувала колекція
Сьогодні, 10:42

Економіка

Група військових з Північної Кореї втекла з позицій РФ неподалік кордону з Україною, – ЗМІ
Група військових з Північної Кореї втекла з позицій РФ неподалік кордону з Україною, – ЗМІ
Україна на порозі опалювального сезону: Шмигаль розповів про готовність інфраструктури
Україна на порозі опалювального сезону: Шмигаль розповів про готовність інфраструктури
Стефанчук підписав законопроєкт про підвищення податків
Стефанчук підписав законопроєкт про підвищення податків
Україна може конфіскувати майно ухилянта у разі несплати штрафу від ТЦК
Україна може конфіскувати майно ухилянта у разі несплати штрафу від ТЦК
Енергоспівтовариство попередило про наслідки зміни керівництва «Укренерго». Відповідь НКРЕКП
Енергоспівтовариство попередило про наслідки зміни керівництва «Укренерго». Відповідь НКРЕКП
«Буде як супермаркет». Агенція Міноборони ініціює новий підхід до закупівлі дронів
«Буде як супермаркет». Агенція Міноборони ініціює новий підхід до закупівлі дронів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2024
26K
Сусідня з Україною країна вирішила замінувати свій східний кордон
25K
Сербія знайшла альтернативу Євросоюзу
22K
Митника, якого впіймали на хабарі, суд поновив на посаді та призначив йому грошову компенсацію
21K
Відключення світла: як діятимуть графіки 15 жовтня

Новини

Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий дощ та похолодання: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 06:00
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Вчора, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua