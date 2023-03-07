Президентка Грузії готує термінове звернення

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі скасувала заплановані на вівторок зустрічі у США через протести у Грузії

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі готує термінове звернення до населення у зв’язку з протестами через суперечливі законопроєкти про «іноагентів». Про це повідомляє «Перший канал» Грузії.

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«Президентка Грузії перебуває у США. Президентка скасовує всі заплановані на сьогодні зустрічі в Організації Об'єднаних Націй і готується до звернення до населення», – йдеться в повідомленні адміністрації грузинського президента.

Надвечір 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який значною мірою наслідує російське законодавство. Згідно з документом, ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону, будуть надавати статус іноагентів. Розгляд проєкту вже 7 березня став несподіванкою, спершу планувалося, що його винесуть в залу 9 березня. Обговорення почали за відсутності більшості опозиційних депутатів.

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Біля грузинського парламенту спалахнули масові протести.

Нагадаємо, що між протестувальниками і поліцією відбулись сутички. Поліція кілька разів застосовувала сльозогінний газ, поруч з парламентом помітили також водомет.

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Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Росія має вивести війська з Абхазії та Осетії, які окупувала ще 15 років тому. Це має відбутися в межах можливої мирної угоди, яка покладе край війні Кремля в Україні.

До слова, Грузія відмовилася надавати Україні військову допомогу, а також не підтримала санкції проти РФ.