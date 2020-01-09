Колишній президент Франції Саркозі постане перед судом через корупцію



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Процес над Ніколя Саркозі триватиме три тижні

Ніколя Саркозі і його адвокат звинувачуються в корупції, хабарях і тиску в спробі отримати секретну судову інформацію по справі

Судовий процес над експрезидентом Франції Ніколя Саркозі у справі про корупцію розпочнеться 5 жовтня 2020 року.

Про це повідомляє DW.

Процес триватиме три тижні. 64-річний Саркозі і його адвокат звинувачуються в корупції, хабарях і тиску в спробі отримати секретну судову інформацію по справі, яку з тих пір було припинено.

Саркозі був президентом Франції з 2007 по 2012 рік. Після програшу Франсуа Олланду, він зіткнувся з цілою низкою звинувачень, які відкидає. У жовтні 2019 року суд ухвалив почати слухання у справі про незаконне фінансування президентської кампанії Саркозі 2012 року.

Слідчі кажуть, що він витратив в два рази більше встановленого ліміту і використовував підроблені рахунки. За цим звинуваченням Саркозі може отримати до року тюремного ув'язнення і штраф.

Крім того, ще одне звинувачення стосується фінансування передвиборної кампанії 2007 року, коли Саркозі виграв. В цьому випадку його підозрюють в одержання незаконних коштів від режиму колишнього лівійського диктатора Муамара Каддафі.