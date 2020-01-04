Народний депутат Дубінський вирішив розлучитися з елітним автопарком



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Народний депутат від політсили «Слуга народу» Олександр Дубінський

Народний депутат не згаяв можливості образити українських журналістів

Нардеп від політсили «Слуга народу» Олександр Дубінський заявив, що його сім’я має намір продати частину своїх автомобілів та віддати гроші на благодійність.

Відповідний пост Дубінський опублікував у Facebook .

Як повідомлялося раніше, перед Новим роком отримав у подарунок від своєї матері відразу три автомобілі загальною вартістю понад 2,5 млн грн, а також придбав ще один – Cadillac Escalade 6.2i, який обійшовся йому більш ніж в 1,1 млн грн.

Після того, як інформацію про те, що Дубінський отримав у подарунок від своєї матері відразу три автомобілі підхопили засоби масової інформації, нардеп опублікував гнівний пост.

Народний депутат заявив, що користувався подарованими мамою автомобілями й раніше, а тепер просто оформив їх на себе.

«Підтверджую для тупих і одіозних цю інформацію: дані автомобілі постійно знаходяться в моєму користуванні, і тому зручніше оформити їх на себе для виконання норм закону про обов’язкове декларування», – написав нардеп.

Також Дубінський, не згаяв можливості образити українських журналістів, повідомив, що його сім’я має намір продати частину автомобілів, які їм належать, а частину вторгованих коштів віддати на благодійність.

«При цьому хочу виконати й частину роботи тупих та одіозних видань, повідомити про долю всіх інших автомобілів моєї сім’ї, багато з яких мають історичну цінність. Вони будуть продані на відкритому аукціоні одним лотом, орієнтовно, до кінця лютого-березня 2020. 20% суми, отриманої від продажу машин, серед яких дуже рідкісні моделі Mercedes-Benz AMG, будуть відправлені на благодійність. Нагадаю, зараз я в повному обсязі перераховую гроші від продажу 1 автомобіля (Subaru Impreza WRX STI) хворим на онкологію дітям. Інформація про це також знаходиться в моїй декларації», – підсумував Дубінський.

Раніше повідомлялося, що народний депутат фракції «Слуга народу», ексжурналіст Олександр Дубінський, його дружина і його матір володіють 24 квартирами загальною площею 2000 квадратних метрів, земельними ділянками площею 70 соток та 17 автомобілями.