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    Компанії Uber і Waymo врегулювали миром скандал із крадіжкою технологій

    Предметом судового розгляду була технологія управління безпілотними автомобілями
    Компанії Uber і Waymo погодилися миром вирішити судовий спір, предметом якого була крадіжка технологічних секретів. Компанія Waymo (тоді підрозділ Google, нині - частина холдингу Alphabet, якому підконтрольний Google) подала позов проти Uber в минулому році. За твердженням позивача, один з високопоставлених співробітників Waymo, що звільнився з
    • Сьогодні, 08:44
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    Предметом судового розгляду була технологія управління безпілотними автомобілями

    Компанії Uber і Waymo погодилися миром вирішити судовий спір, предметом якого була крадіжка технологічних секретів.

    Компанія Waymo (тоді підрозділ Google, нині - частина холдингу Alphabet, якому підконтрольний Google) подала позов проти Uber в минулому році. За твердженням позивача, один з високопоставлених співробітників Waymo, що звільнився з компанії, передав Uber тисячі документів з секретною інформацією про технології управління безпілотними автомобілями Lidar.

    Судовий процес, що почався тиждень тому в Сан-Франциско, завершився угодою адвокатів. Згідно з умовами компромісу, Uber передасть Waymo пакет своїх акцій на суму 245 млн доларів. Крім того, Uber зобов'язався не використовувати отриману інформацію в своїх розробках.

    Новий глава Uber - Дара Хосровшахі - розповсюдив заяву, в якій висловив жаль діями своєї компанії.

    Нагадаємо, 29 січня у Києві водій Uber під амфетаміном врізався в автомобіль із вагітною жінкою.

    Джерело: Голос Америки

    Google Uber технології скандал автомобіль
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