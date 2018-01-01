Компанії Uber і Waymo врегулювали миром скандал із крадіжкою технологій

Предметом судового розгляду була технологія управління безпілотними автомобілями

Компанії Uber і Waymo погодилися миром вирішити судовий спір, предметом якого була крадіжка технологічних секретів. Компанія Waymo (тоді підрозділ Google, нині - частина холдингу Alphabet, якому підконтрольний Google) подала позов проти Uber в минулому році. За твердженням позивача, один з високопоставлених співробітників Waymo, що звільнився з



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Предметом судового розгляду була технологія управління безпілотними автомобілями

Компанії Uber і Waymo погодилися миром вирішити судовий спір, предметом якого була крадіжка технологічних секретів.

Компанія Waymo (тоді підрозділ Google, нині - частина холдингу Alphabet, якому підконтрольний Google) подала позов проти Uber в минулому році. За твердженням позивача, один з високопоставлених співробітників Waymo, що звільнився з компанії, передав Uber тисячі документів з секретною інформацією про технології управління безпілотними автомобілями Lidar.

Судовий процес, що почався тиждень тому в Сан-Франциско, завершився угодою адвокатів. Згідно з умовами компромісу, Uber передасть Waymo пакет своїх акцій на суму 245 млн доларів. Крім того, Uber зобов'язався не використовувати отриману інформацію в своїх розробках.

Новий глава Uber - Дара Хосровшахі - розповсюдив заяву, в якій висловив жаль діями своєї компанії.

Нагадаємо, 29 січня у Києві водій Uber під амфетаміном врізався в автомобіль із вагітною жінкою.

Джерело: Голос Америки