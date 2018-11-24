Компанія Samsung вибачилася перед співробітниками, які захворіли на рак



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Президент і виконавчий директор компанії Samsung Кім Гі Нам вибачився перед співробітниками

Про проблему стало відомо, коли в 2007 році помер від лейкемії Хван Ю Мі

Компанія Samsung Electronics Co. офіційно вибачилася перед працівниками, які мають онкозахворювання через шкідливі умови на виробництві.

Про це повідомляє агентство Yonhap.

У компанії заявили, що у них раніше не вистачало уваги до таких хворих.

«Але ми оперативно вирішили цю проблему. Samsung Electronics також не контролювало цілком і повністю потенційні ризики для здоров'я на лінії виробництва чіпів і рідкокристалічних дисплеїв. Сьогодні ми хотіли б щиро вибачитися перед працівниками, потерпілими від цих захворювань, а також їх сім'ями», - заявив президент і виконавчий директор компанії Кім Гі Нам.

Як зазначається, про проблему стало відомо, коли в 2007 році помер від лейкемії Хван Ю Мі, який працював на лінії виробництва чіпів Samsung.

Постраждалі наполягають, що компанія Samsung має надавати компенсацію та вжити заходів щодо недопущення виникнення онкозахворювань в майбутньому.