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    У світі

    Компанія Samsung вибачилася перед співробітниками, які захворіли на рак

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    Президент і виконавчий директор компанії <span>Samsung&nbsp;</span>Кім Гі Нам вибачився перед співробітниками - Компанія Samsung вибачилася перед співробітниками, які захворіли на рак
    Президент і виконавчий директор компанії Samsung Кім Гі Нам вибачився перед співробітниками

    Про проблему стало відомо, коли в 2007 році помер від лейкемії Хван Ю Мі

    Компанія Samsung Electronics Co. офіційно вибачилася перед працівниками, які мають онкозахворювання через шкідливі умови на виробництві.

    Про це повідомляє агентство Yonhap.

    У компанії заявили, що у них раніше не вистачало уваги до таких хворих.

    «Але ми оперативно вирішили цю проблему. Samsung Electronics також не контролювало цілком і повністю потенційні ризики для здоров'я на лінії виробництва чіпів і рідкокристалічних дисплеїв. Сьогодні ми хотіли б щиро вибачитися перед працівниками, потерпілими від цих захворювань, а також їх сім'ями», - заявив президент і виконавчий директор компанії Кім Гі Нам.

    Як зазначається, про проблему стало відомо, коли в 2007 році помер від лейкемії Хван Ю Мі, який працював на лінії виробництва чіпів Samsung.

    Постраждалі наполягають, що компанія Samsung має надавати компенсацію та вжити заходів щодо недопущення виникнення онкозахворювань в майбутньому.

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