Країни-члени ОБСЄ засуджують Росію і підтримують Україну – Чубаров



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Чубаров звернув увагу, що члени ОБСЄ не полишають тему звільнення українських політв’язнів, утримуваних Росією

Країни-члени ОБСЄ на щорічній нараді з огляду виконання зобов'язань у сфері людського виміру у Варшаві (Польща) засудили Російську Федерацію (РФ) за окупацію Криму та підтримали Україну в боротьбі за відновлення територіальної цілісності та звільнення політичних в’язнів. Про це сьогодні журналістам розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Чубаров розповів, що тільки вночі приїхав з Варшави, де протягом десяти днів проходила щорічна нарада ОБСЄ з питань людського виміру.

«Я був там в якості голови Меджлісу кримськотатарського народу, члена парламенту України, брав участь у двох останніх днях, коли підводилися підсумки. Найбільше я звернув увагу на те, на скільки всі наші партнери, країни-члени ОБСЄ засуджують Росію і підтримують Україну в її боротьбі за відновлення територіальної цілісності», - зазначив він і додав, що у виступах і у вимогах уряду Сполучених Штатів, Канади, Німеччини, Балтійських країн знову і знову звучали прізвища кримських політв’язнів, зокрема, зверталася увага на особливо важкий стан Олега Сенцова і Володимира Балуха.

Раніше Рефат Чубаров на конференції ОБСЄ з прав людини у Варшаві заявив, що Росія порушила всі 10 гельсінських принципів Організації з безпеки і співпраці в Європі.

Джерело: РБК-Україна