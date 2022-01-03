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    Країни-члени ОПЕК обрали нового генсека: хто ним став

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    Хайтам аль-Гайс став новим генсеком ОПЕК - Країни-члени ОПЕК обрали нового генсека: хто ним став
    Хайтам аль-Гайс став новим генсеком ОПЕК
    фото: AFP

    Представник Кувейту займе відповідальний пост на три роки

    Представники країн-членів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) обрали нового генсека організації. Ним став Хайтам аль-Гайс. Про це повідомляє France24.

    Конференція ухвалила рішення шляхом акламації призначити Хайтама аль-Гайса з Кувейту генеральним секретарем ОПЕК із 1 серпня 2022 року терміном на три роки, йдеться у заяві ОПЕК.

    Аль-Гайс, який був представником Кувейту в ОПЕК з 2017 по червень 2021 року, обіймає посаду заступника директора розпорядника нафтової компанії Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

    Зазначається, що Аль-Гайс замінить нігерійця Мухаммеда Баркіндо, який був генсеком ОПЕК два терміни (по три роки) поспіль з травня 2016 року.

    Організація країн-експортерів нафти – це міжурядове об’єднання нафтовидобувних держав, кінцева мета якого полягає в стабілізації цін на нафту.

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    Теги: нафта ОПЕК Кувейт
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    Країни-члени ОПЕК обрали нового генсека: хто ним став