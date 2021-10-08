Ціна на нафту підскочила до рекордних з 2014 року показників

Приводом для стрибка ціни могла стати заява міністерства енергетики США

Вартість бареля нафти марки WTI досягла $80 вперше з листопада 2014 року. Про це свідчать дані Лондонській біржі ICE.

Так, у ході торгів в п'ятницю, 8 жовтня, техаська WTI досягла $80 за барель, піднявшись більш ніж на 1,7% вище попереднього закриття. На максимумі ціна досягала $80,11. Барель еталонної Brent коштував $83,4.

Експерти відзначають, шо піке на ринку сировини триває на тлі зростаючого попиту через глобальну енергетичну кризу.

Зараз приводом для стрибка ціни могла стати заява міністерства енергетики США. Відомство оголосило, що у влади немає планів використовувати нафтові запаси з національного резерву.

Нагадаємо, 6 жовтня ціна нафти Brent перевищила $83 за барель вперше за три роки.

Така ситуація на ринку нафти підігрівається рішенням країн ОПЕК+ зберегти колишні рівні нарощування нафтовидобутку, яке дало зелене світло покупцям для подальшого розгону цін. Учасники угоди ОПЕК+ на засіданні в понеділок прийшли до угоди дотримуватися прийнятого раніше плану по збільшенню добового видобутку сировини на 400 тис. барелів щомісяця.

У банку Goldman Sachs вважають базовим варіантом розвитку подій на сировинному ринку зростання цін на Brent до $90 за барель до кінця року. Цьому сприятимуть скорочення запасів нафти в США, що зайшли в глухий кут переговори між США і Іраном, що перешкодить Ірану відновити поставки сировини на ринок, а також угода щодо обмеження видобутку сировини країнами ОПЕК+, повідомляв глава відділу енергетичних досліджень Goldman Sachs Деміен Курвалі.