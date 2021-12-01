На ринку нафти знову різке падіння цін

Вартість нафти Brent опустилася до мінімуму за понад три місяці

Світові ціни на нафту знову впали на торги у вівторок, 30 листопада.

Так, вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent із постачанням у лютому 2022 року на лондонській біржі ICE знизилася на 7,4%, до $67,8 за барель – це мінімум з 23 серпня.

Вартість ф'ючерсу на нафту марки WTI знизилася на 7,5%, до $64,7 за барель.

Наприкінці минулого тижня ціни на нафту впали майже на 10% на тлі інформації про новий штам коронавірусу Омікрон.

Раніше Bank of America спрогнозував, що ціна нафти марки Brent до кінця червня 2022 збільшиться до $120 за барель. За даними аналітиків, підвищений попит на бензин у поєднанні з обмеженими потужностями переробки може прискорити зростання цін на сировину наступного року.

Крім того, вважають експерти, глобальна енергетична криза призвела до різкого зростання цін на вугілля та газ у всьому світі, що сприяло прискореному відновленню нафтових ф'ючерсів.

Відзначимо, 8 жовтня вартість бареля нафти марки WTI досягла $80 вперше з листопада 2014 року.

А 6 жовтня ціна нафти Brent перевищила $83 за барель вперше за три роки.

Така ситуація на ринку нафти підігрівається рішенням країн ОПЕК+ зберегти колишні рівні нарощування нафтовидобутку, яке дало зелене світло покупцям для подальшого розгону цін. Учасники угоди ОПЕК+ на засіданні в понеділок прийшли до угоди дотримуватися прийнятого раніше плану зі збільшення добового видобутку сировини на 400 тис. барелів щомісяця.

У банку Goldman Sachs вважають базовим варіантом розвитку подій на сировинному ринку зростання цін на Brent до $90 за барель до кінця року. Цьому сприятимуть скорочення запасів нафти в США, перемовини між США й Іраном, що зайшли в глухий кут, що перешкодить Ірану відновити поставки сировини на ринок, а також угода щодо обмеження видобутку сировини країнами ОПЕК+, повідомляв глава відділу енергетичних досліджень Goldman Sachs Деміен Курвалі.