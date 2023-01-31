В Україні можуть з'явитись секретні бомбосховища: що про це відомо

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич запропонував спеціально для депутатів створити секретні укриття

В Україні запропонували обладнати спеціальні бомбосховища для депутатів міськради Миколаєва. Про це повідомляє видання НикВести.

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«Хотів запропонувати всім депутатам, які не мають можливості працювати через проблеми з електроенергією та інтернетом: ми обладнаємо одне з бомбосховищ, куди ви можете приїхати і там спокійно працювати», – заявив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

Він наголосив, що це місце буде засекречено. За його словами, подібні бомбосховища влада може обладнати по всьому місту.

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«Це місце буде засекречено, інформація про розташування місця буде передана вам особисто. Такі місця ми зможемо обладнати у чотирьох районах Миколаєва, щоб було зручніше депутатам перебувати у секретних сховищах чи так званих пунктах незламності», – розповів Сенкевич.

Нагадаємо, У Польщі теж перевіряють бомбосховища і працюють над створенням спеціального застосунку, де за потреби можна буде знайти найближче безпечне місце.