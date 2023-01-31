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В Україні можуть з'явитись секретні бомбосховища: що про це відомо

Ірина Озтурк
glavcom.ua
В Україні можуть з'явитись секретні бомбосховища: що про це відомо
Миколаївські депутати зможуть працювати в укриттях
фото: www.rg.ru

Мер Миколаєва  Олександр Сенкевич запропонував спеціально для депутатів створити секретні укриття

В Україні запропонували обладнати спеціальні бомбосховища для депутатів міськради Миколаєва. Про це повідомляє видання НикВести.

«Хотів запропонувати всім депутатам, які не мають можливості працювати через проблеми з електроенергією та інтернетом: ми обладнаємо одне з бомбосховищ, куди ви можете приїхати і там спокійно працювати», – заявив мер Миколаєва Олександр Сенкевич.

Він наголосив, що це місце буде засекречено. За його словами, подібні бомбосховища влада може обладнати по всьому місту.

«Це місце буде засекречено, інформація про розташування місця буде передана вам особисто. Такі місця ми зможемо обладнати у чотирьох районах Миколаєва, щоб було зручніше депутатам перебувати у секретних сховищах чи так званих пунктах незламності», – розповів Сенкевич.

Нагадаємо, У Польщі теж перевіряють бомбосховища і працюють над створенням спеціального застосунку, де за потреби можна буде знайти найближче безпечне місце.

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Теги: бомбосховища влада Олександр Сенкевич

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