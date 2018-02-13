Кремлівські ЗМІ применшують втрати росіян після атаки американців у Сирії?

Пропагандисти Кремля кажуть про 13 загиблих росіян, коли інші джерела повідомляють про 200

Російське видання «Новая газета» опублікувало матеріал про втрати російських на йманців після удару США. За даними їх джерел, загинули 13 громадян Росії. «За даними командування російської військової угрупування в Сирії, в колоні, що висувалася в напрямку нафтогазового родовища Conoco, росіян не повинно було бути. Наші військові



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Пропагандисти Кремля кажуть про 13 загиблих росіян, коли інші джерела повідомляють про 200

Російське видання «Новая газета» опублікувало матеріал про втрати російських на йманців після удару США. За даними їх джерел, загинули 13 громадян Росії.

«За даними командування російської військової угрупування в Сирії, в колоні, що висувалася в напрямку нафтогазового родовища Conoco, росіян не повинно було бути. Наші військові передали саме таку інформацію колегам з США, і ті прийняли рішення атакувати колону з повітря AC-130 і вертольотом Ah-64 Apache, винищувачами F-15 і безпілотниками, а також артилерійськими батареями морського базування. Уже після авіаційно-артилерійського удару, за відомостями наших джерел в Сирії, з'ясувалося, що в колоні були і росіяни. 13 з них загинули, ще півтора десятка зазнали поранень», - йдеться у матеріалі.

У свою чергу, американське видання Bloomberg з посиланням на двох росіян, які знайомі з ситуацією, називає цифру 200.

Крім того, казачий атаман Олег Сурнін з уральського міста Азбест, де жили деякі із загиблих, сказав в інтерв'ю виданню Znak.com, що має інформацію про 217 загиблих росіян.

Також, в інтерв'ю The New York Times російський бізнесмен Олександр Іонов, який надає послуги в сфері безпеки в Сирії, також сказав, що, за попередніми підрахунками, під час атаки загинули 200 найманців, більшість з яких росіяни.

Нагадаємо, 7 лютого в Сирії при спробі захоплення нафтового родовища в результаті удару артилерії й авіації міжнародної коаліції на чолі з військами США були знищені найманці з російської приватної військової компанії «Вагнер». За неофіційною інформацією, кількість убитих становила кілька сотень, поранених - ще більше. При цьому Москва офіційно заперечувала загибель своїх громадян у Сирії.