Головна Київ Новини
search button user button menu button

Радник керівника одного зі столичних медичних університетів отримав підозру

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Радник керівника одного зі столичних медичних університетів отримав підозру
Чоловікові повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди
фото: пресслужба поліції

Слідчі затримали правопорушника у його робочому кабінеті під час отримання ним суми в розмірі 33 000 грн

Столичні правоохоронці повідомили про підозру раднику керівника одного зі столичних медичних університетів, який за $1800  фіктивно зараховував іноземців на навчання. Про це інформує пресслужба поліції.
 
Послугою користувалися мігранти з різних країн. За допомогою зловмисника мігранти зараховувались «на навчання» до одного з міжнародних університетів Києва й таким чином отримували візу й студентську посвідку, яка надавала можливість законно перебувати на території України протягом 4-5 років, не навчаюсь у виші.

Радник керівника одного зі столичних медичних університетів отримав підозру фото 1


 
Слідчі затримали правопорушника у його робочому кабінеті під час отримання ним суми в розмірі 33 000 грн від одного з майбутніх «студентів».
 
Чоловікові повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, начальник комунальної служби перевезень КМДА підозрюється у вимаганні грошей від перевізників. Як зазначається, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру директору Комунальної служби перевезень КМДА у систематичному вимаганні грошей від столичних перевізників. За інформацією сервісу моніторингу «Опендатабот» з 18 січня 2023 року начальником комунальної служби перевезень виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) є Олександр Шимко.

Теги: мігранти навчання підозра чиновник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Міносвіти вважають, що очне навчання забезпечить дітям якісну освіту, інтеграцію в нову громаду, розвиток м'яких навичок та індивідуальний підхід учителя
З вересня 2025 року учні-переселенці мають навчатися очно: Міносвіти повідомило деталі
Сьогодні, 12:05
Зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України
Львівський псевдоактивіст Стахів отримав підозру за «злив» позицій ЗСУ
25 вересня, 19:05
Збройні сили США постійно нарощують свою присутність поблизу Аляски
США збільшили військово-морську присутність біля Аляски через дії Росії
21 вересня, 04:50
Ірину Фаріон було вбито ввечері 19 липня 2024 року. Слідство досі шукає знаряддя злочину
Пістолет «Форт» зі справи про вбивство Фаріон. Власник зброї звернувся до суду
20 вересня, 16:47
Ворожі дрони атакують Київську область
На підступах до Києва працювала ППО, небезпека для області зберігається
18 вересня, 07:42
Опосередковано у справі з «розпилу» грошей на дороги Дніпропетровщини проскочили згадки про тіньового куратора проєкту «Велике будівництво» Юрія Голика
«Адвокати мають усе порєшать». У справі Резніченка «сплив» куратор «Великого будівництва» Голик
18 вересня, 07:30
Український легіон у Польщі поки так і не запрацював
Український легіон досі діє поки на папері? Польща розповіла, що заважає
10 вересня, 14:48
Шкільна освіта для дітей у Польщі є обов'язковою
Дитина не ходить до школи у Польщі? Міносвіти пояснило, яке покарання чекати батькам
6 вересня, 08:30
Ніцой: «У нас немає можливості дітям з російською перейти на українську мову»
Чому українські школярі досі говорять російською? Мовна активістка назвала три причини
2 вересня, 17:00

Новини

Брама садиби Терещенка отримала нове життя (фото)
Брама садиби Терещенка отримала нове життя (фото)
Радник керівника одного зі столичних медичних університетів отримав підозру
Радник керівника одного зі столичних медичних університетів отримав підозру
Стан повітря у столиці: один район залишається у зоні ризику
Стан повітря у столиці: один район залишається у зоні ризику
На Київщині лунатимуть вибухи
На Київщині лунатимуть вибухи
Кияни отримають додаткові виплати з нагоди Дня захисників і захисниць
Кияни отримають додаткові виплати з нагоди Дня захисників і захисниць
Солом’янка потопає від стихійного сміттєзвалища (фото)
Солом’янка потопає від стихійного сміттєзвалища (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
56K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
36K
День захисників та захисниць України 2024: історія свята, привітання та листівки
30K
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2024
26K
Після пилової бурі синоптики попередили про ще одну небезпеку для Київщини

Новини

Лагідний діалог. Як суддя випитував у Коломойського, яка застава його влаштує
Сьогодні, 14:50
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Короткочасні дощі та суттєве похолодання: прогноз погоди на 1 жовтня
Сьогодні, 06:00
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У столиці та містах України через загрозу балістики оголошували тривогу
Вчора, 22:46
У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Вчора, 09:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua