Радник керівника одного зі столичних медичних університетів отримав підозру

Слідчі затримали правопорушника у його робочому кабінеті під час отримання ним суми в розмірі 33 000 грн

Столичні правоохоронці повідомили про підозру раднику керівника одного зі столичних медичних університетів, який за $1800 фіктивно зараховував іноземців на навчання. Про це інформує пресслужба поліції.



Послугою користувалися мігранти з різних країн. За допомогою зловмисника мігранти зараховувались «на навчання» до одного з міжнародних університетів Києва й таким чином отримували візу й студентську посвідку, яка надавала можливість законно перебувати на території України протягом 4-5 років, не навчаюсь у виші.





Слідчі затримали правопорушника у його робочому кабінеті під час отримання ним суми в розмірі 33 000 грн від одного з майбутніх «студентів».



Чоловікові повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, начальник комунальної служби перевезень КМДА підозрюється у вимаганні грошей від перевізників. Як зазначається, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру директору Комунальної служби перевезень КМДА у систематичному вимаганні грошей від столичних перевізників. За інформацією сервісу моніторингу «Опендатабот» з 18 січня 2023 року начальником комунальної служби перевезень виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) є Олександр Шимко.