Вступ до університету Польщі за $10 тис: у Києві студент вигадав схему для ухилянтів

Окрім грошей, чоловік брав у «клієнтів» увесь пакет документів, необхідний для вступу на навчання

У Києві студент-юрист за $10 тис. пропонував допомогу чоловікам у фіктивному вступі до польського університету з метою виїзду за кордон, його затримали. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Незаконну оборудку організував 24-річний киянин. Зловмисник пропонував чоловікам призивного віку вступити до вищого навчального закладу у Польщі на очну форму навчання й таким чином уникнути мобілізації та безперешкодно перетнути державний кордон України», – йдеться у повідомленні.

Свою послугу ділок оцінив у $10 тис. За попередньою домовленістю, киянин мав допомогти «клієнту» успішно скласти онлайн іспити. Слідчі затримали молодика під час передачі йому обумовленої суми коштів від 25-річного «абітурієнта».

Окрім грошей, чоловік брав у «клієнтів» увесь пакет документів, необхідний для вступу на навчання, а згодом обіцяв надати запрошення від польського університету, що було б підставою для виїзду за кордон.

За даними прокуратури, на перемовини з потенційними студентами чоловік приїжджав на автомобілях бізнес-класу, що йому не належать, намагаючись справити враження на «клієнтів».

У ході контролю за вчиненням кримінального правопорушення, після отримання частини грошей, 24-річного чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Досудове розслідування триває, встановлюються спільники підозрюваного.

У Хмельницькій області правоохоронці викрили двох медиків, які допомагали отримати «липову» інвалідність. У них вилучено майже 8 млн грн. Правоохоронці зазначають, що фельдшер організовував пошук громадян, які мали намір отримати групу інвалідності. Водночас лікарка оформляла «клієнтів» на стаціонарне лікування до неврологічного відділення та без їх фактичного перебування виготовляла медичні документи. Надалі це ставало підставою для встановлення груп інвалідності. Медичні працівники брали за свої «послуги» від $3600 до $7800.