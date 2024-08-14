Держдеп США назвав причину наступу ЗСУ в Курській області

Сполучені Штати не були залучені до жодного аспекту планування чи підготовки Курської операції

Заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател назвав вторгнення Росії в Україну єдиною причиною ситуації, яка склалася в Курській області РФ. Про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати наступ ЗСУ на Курщині.

«Саме президент Путін вдерся в Україну, і Україна захищається від цієї агресії», – зазначив Пател.

Він наголосив, що Сполучені Штати «не були залучені до жодного аспекту планування чи підготовки» Курської операції.

Водночас, за словами представника Держдепу, США зосереджені на підтримці України «в її здатності захищатися», зокрема «коли йдеться про захист від нападів або операцій, які можуть здійснюватися безпосередньо з-за кордону».

Посадовець запевнив, що Вашингтон і надалі дбатиме, аби «українські партнери мали все необхідне для цього».

При цьому, додав Пател, щодо можливості використання Україною американської далекобійної зброї в політиці США не відбулося жодних змін.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що наступ ЗСУ в Курській області «створює справжню дилему» для російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який 12 серпня прибув з візитом до Києва, схвально оцінив наступальну операцію ЗСУ в Курській області РФ.

Водночас радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що російський диктатор Володимир Путін може припинити війну проти України, якщо його непокоїть ситуація в Курській області.