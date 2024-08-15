Росія евакуює один із районів Курської області

На Курщині вже евакуювали мешканців Суджанського, Глушківського, Рильського та Коренівського районів

Регіональний оперштаб Курської області ухвалив рішення про евакуацію Глушківського району

Влада Курської області Росії оголосила обов'язкову евакуацію всього прикордонного з Україною Глушківського району через ускладнення безпекової ситуації. Про це повідомив виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов.

За рішенням регіонального оперативного штабу, координація процесу евакуації покладена на силові структури, місцеву адміністрацію та дружинників Курського центру «Патріот».

«Шановні земляки, прошу вас з розумінням поставитися до поточної ситуації та дотримуватися всіх рекомендацій від силовиків та місцевої влади», – написав Смирнов.

Глушківський район розташований у південно-західній частині Курської області, межує із Суджанським районом. Адміністративний центр – селище Глушково, яке розташоване за 10 км від кордону з Україною та за 150 км від Курська.

У Курській області вже евакуювали мешканців Суджанського, Глушківського, Рильського та Коренівського районів. Усі вони межують з Україною.

Нагадаємо, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, потребують гуманітарної допомоги або хочуть евакуюватися в Україну.

Як повідомлялося, 14 серпня, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області РФ. Серед іншого було обговорено створення за необхідності військових комендатур.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що створення військових комендатур у Курській області необхідне, зокрема, для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.