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Генерал Едуард Москальов. Досьє на першого керівника військової комендатури на території РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Генерал Едуард Москальов. Досьє на першого керівника військової комендатури на території РФ
Едуард Москальов – колишній командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Одеса»
фото з відкритих джерел

Едуард Москальов 15 серпня 2024 року очолив військову комендатуру у Курській області

Сьогодні, 15 серпня, Володимир Зеленський повідомив, що Україна створила на території Курської області першу військову комендатуру, її очолив генерал-лейтенант Едуард Москальов

До призначення на цю посаду Едуард Москальов був командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Одеса». «Главком» зібрав усе, що відомо про новопризначеного керівника військової комендатури на Курщині.

Біографія коменданта Курщини Едуарда Москальова 

У 2012 році Москальов очолював 300-й навчальний танковий полк 169-го навчального центру Сухопутних військ.

З 15 березня по 10 червня 2022 року – командувач Об'єднаних сил. Москальов замінив Олександра Павлюка, який натомість очолив Київську обласну військову адміністрацію.

Від червня 2022 року – командир оперативно-тактичного угруповання на східному фронті.

26 лютого 2023 року відповідно Указу Президента України № 113/2023 був звільнений з посади Командувача об'єднаних сил.

Станом на березень-квітень 2023 року – командувач ОСУВ «Одеса».

15 серпня 2024 року Москальова було призначено керівником військової комендатури, створеної на підконтрольній українським військовим території Курської області.

Нагороди генерала Едуарда Москальова

Едуард Москальов має дві державні нагороди. У 2014 році йому присвоїли Орден «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня – за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Вже після початку повномасштабного вторгнення, а саме у вересні 2024 року, він отримав Орден «Богдана Хмельницького» ІІ ступеня. 

Курська операція

Нагадаємо, на підконтрольній Україні території Курської області було створено військову комендатуру. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.  За словами Сирського, ЗСУ взяли під контроль 82 населених пункти і просунулись на 35 км і контролюють понад тисячу квадратних кілометрів території РФ. 

«Для дотримання правопорядку і забезпечення першочергових потреб населення на підконтрольних територіях створено військову комендатуру. Призначено її керівника - призначений генерал-майор Москальов», – розповів Сирський.  Він додав, що сьогодні на окремих напрямках війська України просунулись від 500 м до півтора км і продовжують ведення наступальних дій. 

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Теги: Едуард Москальов Курщина війна росія

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