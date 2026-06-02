Латвія оголосила про перевірку сирен і системи мобільного оповіщення
Жителі Латвії отримають тестові сповіщення на телефони
У вівторок, 2 червня, у Латвії відбудеться загальнонаціональна перевірка системи оповіщення населення. З 10:00 до 10:10 по всій країні тестуватимуть сирени та систему мобільного сповіщення. Про це повідомила Державна пожежно-рятувальна служба Латвії, пише «Главком».
Під час перевірки сирени працюватимуть протягом трьох хвилин. Метою заходу є перевірка готовності державної системи раннього оповіщення та її справності.
Крім того, влада використає технологію мобільного оповіщення. На телефони жителів країни надійдуть інформаційні повідомлення про проведення тестування.
Громадян зберігати спокій і не реагувати на сигнали як на реальну надзвичайну ситуацію, оскільки перевірка є плановою. Такі тестування проводять для оцінки ефективності систем оповіщення та готовності до можливих надзвичайних подій.
Нагадаємо, 1 червня масштабну перевірку системи цивільного оповіщення провела Фінляндія. У всіх муніципалітетах країни протестували сирени та гучномовці, а влада наголосила на важливості підготовки населення до можливих надзвичайних ситуацій в умовах сучасних безпекових викликів.
До слова, НАТО готує посилення свого східного флангу шляхом створення нової військової структури, яка дозволить оперативно розгортати сили в Латвії та Естонії у разі загрози з боку Росії.
Читайте також:
Коментарі — 0