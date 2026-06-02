Росія намагається подолати дефіцит контрактників активним вербуванням студенток

Адміністрації технікумів та університетів Росії перетворилися на філії військкоматів

У навчальних закладах Російської Федерації активізувалися заходи з примусового залучення студентів до лав окупаційної армії. Зокрема, в одному з технікумів Ульяновської області контракти для участі у війні проти України підписали щонайменше п'ять дівчат. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Повідомляється, що масове вербування зафіксовано у Кузоватовському технікумі Ульяновської області. Для виконання плану залучення контрактників адміністрація закладу використовувала комбіновані методи:

Психологічний та адміністративний тиск: студентів активно «вмовляли» та змушували підписувати документи представники керівництва закладу.

Фінансова принада: молодих дівчат заманювали розповідями про нібито «легкі гроші» та великі виплати.

Дезінформація про безпеку: вербувальники переконували студенток, що вони перебуватимуть виключно в тилу і жодного ризику опинитися на передовій немає.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що подібні обіцянки є суцільною неправдою, адже вже зафіксовано безліч підтверджених випадків загибелі на фронті раніше завербованих російських студентів.

Цей випадок не є поодинокою ініціативою. Як зазначають у Центрі протидії дезінформації, Кремль спускає на більшість цивільних навчальних закладів РФ чіткі «плани» про кількість залучених контрактників. Через це адміністрації технікумів та університетів перетворилися на філії військкоматів, де системно та агресивно проводять агітаційні й вербувальні заходи серед молоді.

«Главком» писав, що новий закон Володимира Путіна, який зобов'язує російську поліцію проводити «профілактичну роботу» з ухилянтами від армії, став наслідком неефективності розрекламованого електронного реєстру військовозобов'язаних.

Нагадаємо, Україна має інформацію про підготовку додаткової мобілізації в Російській Федерації. Москва хоче компенсувати високі втрати російської армії на окупованій території. Політичне керівництво Росії поставило завдання збільшити окупаційний контингент. Ідеться щонайменше про десятки тисяч додатково.

Як повідомлялося, з початку 2026 року росіян, яких викликають до військкоматів нібито для «уточнення даних», дедалі частіше змушують підписувати мобілізаційні розпорядження – документи з інструкцією, куди і з чим з'явитися в разі оголошення мобілізації.